Central Norte no fue ningún santo

El clásico es el partido que todo jugador espera y que ninguno trata de perderse, sea amistoso u oficial en cualquier categoría.

El estadio Fray Honorato Pistoia fue el escenario del partido que cerró la séptima fecha de la fase ordenamiento del Torneo Anual entre Juventud Antoniana y Central Norte.

Ambos llegaron a este encuentro con la misma cantidad de puntos y sin margen para el error para poder estar entre los cuatro mejores de esta fase.

El encuentro arrancó favorable para el antoniano, dominando gran parte del juego, pese al mal estado de la cancha, y para este cotejo el técnico de Juventud, Luis “Guacha” Flores, puso lo mejor con jugadores que ya integran el plantel profesional como Ricardo “Momoto” Gómez, Cristian Chavarría, Nicolás Pérez y Leonardo Villa. Las primeras situaciones fueron para el local y a los 23’, Franco Olivera se escapó por izquierda, dejó en el camino a un marcador, Cristian Urbano, quedó mano a mano con Lucas Rodríguez y no perdonó con un tremendo zurdazo para poner el 1 a 0 para Juventud Antoniana. El cuervo estuvo desorientado en la primera mitad pero esto no lo aprovechó el santo que se terminó quedando con el triunfo parcial en la primera mitad.

En el complemento el cuervo salió con todo en busca de la igualdad y a dos minutos Nicolás Pérez cometió una falta sin pelota cerca del área antoniana, vio por segunda vez la tarjeta amarilla y dejó a Juventud con un hombre menos y con un tiro libre a favor del azabache. Este fue bien aprovechado por Benjamín Jurado, quien se hizo cargo de la pelota parada y con un “guante” le puso el balón a Rodrigo Morinigo, quien de cabeza marcó el empate para Central Norte en el santuario. Con el hombre de más el elenco dirigido por Cristian “Lula” Zurita se llevó por delante al santo, creó varias situaciones y de contra Juventud también trató de lastimar hasta que a los 23’ Jurado mandó un bochazo cruzado para la aparición de Víctor Domínguez, quien no fue egoísta, habilitó de gran manera al ingresado Álvaro Pacheco, quien con una tremenda volea conquistó el segundo para el cuervo. Central tuvo situaciones para cerrar el marcador pero increíblemente, pasada la media hora de juego del complemento, Gian Franco Arellano no pudo empujar una pelota que picó en la línea del arco defendido por Juan Chamorro. Benjamín Jurado también tuvo su chance pero cuando tenía todo el arco a disposición, remató afuera. El santo buscó la heroica con el hombre menos con las pelotas paradas pero careció de efectividad y fue Central Norte el que terminó festejando en la Lerma y San Luis para seguir con chances para estar entre los cuatro mejores ya que quedó a dos puntos de Gimnasia.

La síntesis:

Juventud (1): Juan Chamorro; Nicolás Pérez, Agustín Marín, Gabriel Kelly y Franco Olivera; Cristian Chavarría, Nahuel Artigas y Gastón Díaz; Mauro Cachi; Ricardo Gómez y Leonardo Villa. DT: Luis Flores

Central Norte (2): Lucas Rodríguez; Cristian Urbano, Franco Barboza, Axel Paz y Leandro Maldonado; Víctor Domínguez, Rodrigo Morinigo y Francisco Peinado; Benjamín Jurado; Gia Franco Arellano y Aaron Varela. DT: Cristian Zurita.

Goles: PT: 23’ F. Olivera (J). ST: 3’ R. Morinigo (CN) y 23’ A. Pacheco (CN).

Cambios: ST: A. Pacheco por A. Varela (CN), M. Solorza por C. Chavarría (J), L. Torrejón por A. Paz (CN), A. Matana por G. Kelly (J), G. Arellano por A. Panelo (CN).

Jornada: 7ª fecha

Estadio: Fray H. Pistoia

Árbitro: Esteban Vicente