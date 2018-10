Llegó Mónaco para suceder a Módica como DT de Juventud

De repente y en medio de tanto caos institucional, Juventud Antoniana decidió cambiar de director técnico. Con aguas turbulentas en el club de la Lerma, Salvador Mónaco, exjugador del club (temporada ’96-’97), llegó anoche para reemplazar a Gustavo Módica.

El Tribuno mantuvo el primera diálogo con Salvador Mónaco, quien atendió durante el viaje de Tucumán a Salta. “En lo económico estamos totalmente de acuerdo, después hay que ver algún detalle del contrato. Ya mañana (por hoy) debo presentarme al entrenamiento. De firmar, no se firmó nada todavía. Sabemos que es un momento difícil de la institución. Pero venimos con muchas ganas a poner la espalda. A poner el pecho como se dice. Tratar, desde lo futbolístico lo que nos corresponde a nosotros, sacarlo adelante al club y pelear, por lo menos, la clasificación”, expresó Mónaco.

Luego prosiguió: “Está todo arreglado de palabra. Faltan pormenores de firmar un papel. De firmar para poder entrar a la cancha todo esas cosas, pero eso lleva un tiempo y calculamos que en este partido frente a San Jorge lo vamos a ver desde la tribuna”.

Cuando se le consultó dónde estuvo trabajando, el flamante DT del santo respondió: “En San Lorenzo de Alem (Catamarca), lo salvé al equipo del descenso. Estaba muy comprometido en perder la categoría; cuando lo dirigí gané dos partidos y empatamos otros dos, perdimos uno. Así que San Lorenzo pudo zafar de una situación complicada y después tuve algunos inconvenientes con los dirigentes y decidimos romper el vínculo hace poco”.

A Salvador Mónaco se le cumplió el sueño de dirigir a Juventud, porque siempre anduvo dando vuelta. “Por fin se concreta; siempre digo por algo Dios hace las cosas, seguramente como decían todos de que este no es el mejor momento y que es raro que Mónaco haya arreglado con Juventud, por lo que está viviendo la institución. Son cosas que a uno lo llevan al convencimiento. Uno viene con un convencimiento tan grande que a lo mejor este sea el momento y el momento anterior no lo era. Vengo a poner lo mejor, después se verá. En el fútbol no podés salir a decir que voy a salir campeón, que voy a salir segundo o tercero. Lo que sí tenemos es un objetivo primario de buscar una clasificación y sacar la mayor cantidad de puntos posible”, declaró.

Anunció que una charla con los dirigentes es lo que se encamina. “Cuando lleguemos vamos a hablar de todo eso. Primero vamos a hablar con los dirigentes. Las cuatro patas que hacen a la institución, la gente, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, tienen que estar unidos para salir de esta situación. Los que se puedan acercar al club bienvenidos sean y que todo sea en beneficio de Juventud antoniana”, finalizó.

Asume hoy, a las 9

Hoy, a las 9, en el Fray Honorato Pistoia, esta previsto la asunción de Salvador Mónaco como nuevo DT de Juventud, en reemplazo de Gustavo Módica.

Mónaco será DT número 10 que llega para calzarse el buzo de técnico del santo, ya que durante todo este tiempo con la directiva que acompañó a Pepe Muratore como presidente estuvieron: Alberto Pascutti, Víctor Riggio, Ricardo Roldán, Juan José López. Salvador Ragusa, Víctor Godoy y Gustavo Módica; la dupla Juan Kairuz-Miguel Velarde y luego Luis Flores, lo hicieron en forma interina.

La primera actividad de Mónaco será preparar al equipo que mañana enfrentará a San Jorge de Tucumán, por la 7ª fecha del Federal A, en el Martearena, desde las 22.