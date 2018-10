Lanzaron al espacio el SAOCOM 1A, el primer satélite 100% argentino

La empresa espacial privada Space X lanzó desde la base aérea Vandenberg, en California, su cohete portador reutilizable "Falcon 9" con el satélite argentino SAOCOM 1A a bordo.

El despegue, transmitido en directo en la página web Spaceflight Now, se produjo a las 22:21 de este domingo y captó la atención de miles de personas en todo el mundo.

La satisfacción por el éxito en el lanzamiento fue total y una muestra de ello fueron los científicos y empleados del Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE, en la provincia de Córdoba, donde aplaudieron y gritaron cuando el satélite se puso en órbita, a unos 650 km de altura.

El lanzamiento forma parte del Plan Espacial Nacional y tendrá la capacidad de generar diariamente mapas de humedad del suelo con resolución espacial, identificar zonas en riesgo de inundación para brindar alertas tempranas y evaluar escenarios para la toma de decisiones de siembra y fertilización. Además, tendrá la capacidad de detectar suelos muy secos con peligro de incendio, producir mapas de riesgo de enfermedades de cultivos y de desplazamiento de glaciares, mientras que suministrará datos sobre la cantidad de agua disponible en nieve húmeda para riego y podrá elaborar mapas de desplazamiento del terreno y de pendientes y alturas.



Apenas 10 minutos después, la primera etapa del Falcon 9 regresó con éxito a la base Vandenberg. De esta forma, Space X logró el primer aterrizaje de su cohete reciclable en esta base espacial. En los anteriores lanzamientos, el aterrizaje se realizó sobre una plataforma teledirigida en el Pacífico.

En su cuenta de Twitter, Space X publicó la imagen del Falcon 9 aterrizado en un la zona 4 de la base Vanderberg:

Falcon 9 on Landing Zone 4 after delivering SAOCOM 1A to low Earth orbit, marking the 30th successful landing of a rocket booster. pic.twitter.com/8cgAaWlBEl