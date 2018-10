Los turnos del 148 de Salud tienen un ausentismo del 30%

La secretaria de Planeamiento y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Ana Reartes, reconoció que el porcentaje de ausentismo de los turnos otorgados por el 148 en hospitales y centros de salud llega al 30%, aunque esto varía de acuerdo con cada centro de salud y especialidad.

Desde fines de septiembre de 2017, la línea telefónica de atención ciudadana brinda turnos para Salud Pública, entre otros servicios. "Hay un ausentismo importante", reconoció la funcionaria y reveló que lo normal sería un 20%. Reartes analizó que esto puede deberse a que los turnos se dan "diferidos a tanto tiempo". Dijo que desde su cartera desarrollan estrategias para resolver este problema y que la última medida que tomaron fue no dar turnos a más de un mes, considerando que las patologías pueden esperar porque no son urgencias.

"Nosotros tratamos de revertir eso", aseguró. La profesional analizó que las personas que no asisten a su turno quizás lo hacen porque resolvieron el problema por otro lado o porque se olvidaron de hacerlo. "Hicimos una encuesta a quienes no van: la mayoría no va porque se olvidó, no pudo salir del trabajo o resolvió su tema por otro lado", relató.

Consideró que quizás algunos pacientes no tienen la práctica de llamar para suspender su turno o, si quieren hacerlo, les resulta difícil comunicarse con el 148, que suele colapsar por la cantidad de llamadas que recibe. "La cancelación del turno es una cultura que no está instaurada", lamentó. "La gente quiere resolver su problema de salud rápido pero hay que diferenciar la urgencia de una patología no urgente. Cuando a una le dan un turno para 15 o 20 días es porque la patología no amerita una intervención urgente", consideró.

En la actualidad, los turnos de salud que se otorgan por el 148, siempre que no se trate de urgencias, se dan diferidos a 15 o a 30 días. El 70% de los 64 centros de salud que hay en capital forman parte del número 148. El resto, no por una cuestión de conectividad ya que las historias clínicas funcionan con internet.

Por el colapso de la línea 148, desde el Ministerio de Salud Pública se tomó la decisión de reservar turnos protegidos para el control integral de personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños y niñas hasta los cinco años de edad, que requieren controles periódicos. Cada centro de salud debe otorgar turnos por ventanilla para estos pacientes. "La línea colapsó con más de 5 mil o 6 mil llamadas por día", señaló Reartes, y explicó que los turnos protegidos existían antes de que surgiera la línea 148. "Para evitar este colapso y, como en los centros de salud hay controles integrales, estos pacientes se van del centro de salud con su turno ya otorgado", manifestó.

"El primer nivel de atención trabaja en la promoción y en la prevención de la salud. Quiere decir que todo este grupo de pacientes que entran dentro de un control integral no necesariamente están enfermos. Por ejemplo, las embarazadas o los niños que tienen que recibir un control integral hasta los cinco años o las personas con enfermedades crónicas, que tienen una patología tratada", detalló la funcionaria.

Esta semana, Reartes supervisó el funcionamiento de los turnos protegidos y la asistencia de médicos y enfermeros en los siete centros de salud cabecera, que están en el centro y en los barrios El Manjón, Intersindical, Lavalle, Castañares, Solidaridad y Villa Primavera.

Desde Salud recordaron que, para sacar turnos de consulta por primera vez, hay que llamar al 148. "Si una mujer no sabe que está embarazada o si un paciente no sabe que tiene hipertensión o una patología aguda pero lo sospecha, debe llamar y pedir su turno para ingresar al sistema sanitario", explicó Reartes.

En diálogo con El Tribuno, la funcionaria dijo: "Para nosotros es prioridad tanto que la gente tenga su acceso al primer nivel de atención como que el 148 no esté colapsado. Por eso insistimos tanto en que los centros de salud administren muy bien los turnos protegidos".