La hermana del nuevo arquero de Boca enloquecía a la hinchada boliviana

Los hinchas de Boca tienen mucha expectativa en la respuesta que pueda dar Carlos Lampe, el nuevo arquero que se incorporó esta semana, ante la lesión de Esteban Andrada. En sus comienzos, el futbolista tuvo un paso por Bolívar, uno de los grandes de Bolivia. ¿Qué le cantaban los hinchas? “Cuñado, cuñado”, cuando iba hacia el arco.

Es que su hermana, Claudia Lampe, es una modelo muy conocida en su país, trabajó para la agencia Magnífica. No solo eso, jugó al básquet y así llegó a la selección de Bolivia. No es la única de la familia que representó al país: la madre de Carlos y Claudia fue jugadora de la selección de vóley.

Además, Claudia en 2011 fue novia de Alejandro Delorte, ex delantero de Olimpo, que pasó por el fútbol boliviano.

Claudia, además, es licenciada en administración de empresas y marketing de la Universidad de Texas. Actualmente, con 34 años, vive en California junto a su actual marido, el ciudadano boliviano Víctor Hugo Añez, y tiene un hijo, Santiago.