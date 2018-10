La Selección argentina, con dos dudas ante Irak

La Selección argentina se entrenó ayer por primera vez en Arabia Saudita con el plantel casi completo, de cara a los amistosos ante Irak y Brasil, pero el entrenador Lionel Scaloni todavía mantiene dudas sobre el equipo titular que pondrá ante Irak.

El equipo argentino realizó el entrenamiento en la noche de Rihad, donde mañana afrontará el primer amistoso ante Irak y el próximo martes lo hará frente a Brasil.

El entrenador Lionel Scaloni realizó una práctica de fútbol en la que paró dos equipos, aunque aún no definió cómo será el once titular en el primer partido y si mantendrá la misma disposición para el siguiente.

Luego de algunas bajas por parte de los citados (Franco, Pavón, Martínez, Palacios y Armani) y distintas complicaciones que atravesaron varios jugadores para llegar a Arabia Saudita, el técnico logró determinar dos equipos durante la primera práctica, para los diferentes duelos que se aproximan.

Debido al intenso calor, el conjunto argentino realizó trabajos nocturnos en la capital de Arabia Saudita, y el único ausente fue el arquero de Talleres de Córdoba Guido Herrera, quien llegará hoy a tierras saudíes.

En el entrenamiento de fútbol el director técnico interino dispuso ejercicios con pelota y movimientos tácticos en los que paró dos alineaciones.

La primera, se supone, tiene muchas chances de ser la que saltará a la cancha en el primer amistoso, ante Irak.

La segunda se perfila para chocar ante la verdeamarela de Neymar.

El primer equipo alineó a Sergio Romero; Fabricio Bustos (Renzo Saravia), Juan Foyth, Walter Kanneman, Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Santiago Ascacíbar, Giovani Lo Celso; Angel Correa, Rodrigo De Paul (Leandro Paredes) y Mauro Icardi.

En el segundo equipo estuvieron: Gerónimo Rulli; Eduardo Salvio, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Franco Vázquez; Paulo Dybala; Giovanni Simeone y Lautaro Martínez.

A su vez, el mediocampista Franco Cervi, con pechera amarilla, hizo las veces de “comodín” para ambos equipos.

Una de las pocas seguridades para estos amistosos es que Sergio Romero atajaría en ambos partidos.

En la práctica de hoy seguramente Scaloni terminará de definir los once para enfrentar a Irak, en su tercer amistoso como DT del equipo argentino. Recordemos que en el primero la Selección derrotó 2 a 0 a su par de Guatemala y luego igualó 0 a 0 con Colombia.

En la alineación para jugar mañana, Lionel Scaloni tiene dos dudas entre los titulares. Una de las mismas está en la defensa, ya que probó con Fabricio Bustos y Renzo Saravia en la defensa y Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en la mitad de la cancha.