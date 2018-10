Gimnasia y Tiro tendrá la baja de Salto para visitar Corrientes

El volante sufrió un desgarro y no estará el domingo frente a Boca Unidos.

En Gimnasia y Tiro la semana fue diferente, si bien se aprovechó la fecha libre para descansar un poco más, el plantel millonario ya se enfocó, luego de la victoria frente a San Martín de Formosa, en su próximo rival, Boca Unidos de Corrientes.

El albo estará jugando el próximo domingo, a las 19, en tierras correntinas frente al puntero de la zona 4, y el técnico Víctor Alfredo Riggio tendrá una baja para enfrentar a los correntinos.

Se trata del volante Sergio Salto, quien sufrió un desgarro fibrilar del músculo bíceps femoral izquierdo de 2.2mm. y estará al menos veinte días afuera de las canchas.

Si bien aún Riggio no hizo fútbol, la idea del cuerpo técnico era mantener el mismo once que ganó el viernes pasado, destacando la presencia de varios jugadores surgidos de la cantera millonaria como Álvaro Cazula, Joaquín Mateo y Luciano Herrera. Ante la ausencia de Salto, el cuerpo técnico deberá analizar quién ocupará el sector izquierdo del mediocampo y uno de los candidatos es Matías Rosso, aunque también existe la posibilidad de que Riggio cambie de esquema para jugar frente al puntero.

El plantel entrenará hoy

por la mañana en el hotel de la Liga Salteña y mañana hará fútbol en el estadio Gigante del Norte, a puertas cerradas, donde seguramente el cuerpo técnico confirmará el once que saldrá a la cancha el domingo frente a Boca Unidos.

Cabe destacar que el plantel viajará el viernes por la noche rumbo a Corrientes.