Lampe tuvo su primera práctica en Boca

El arquero boliviano Carlos Lampe, flamante refuerzo de Boca, se entrenó este martes por primera vez bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto.

El futbolista, de 31 años, estaba en la nómina de los citados en su Selección para los partidos ante Myanmar e Irán pero para no perder días de prácticas consiguió no viajar a la gira y ya pudo trabajar con su nuevo equipo.

Lampe, que llega a préstamo hasta fin de año y con una opción de compra de un millón y medio de dólares, entrenó junto a otros nueve futbolistas en el complejo Pedro Pompilio.

Con la lesión de Esteban Andrada, el boliviano que jugaba en Huachipato arribó para pelear un puesto con Agustín Rossi para la Copa Libertadores, cuyo partido de ida por una de las semifinales se disputará el 24 de octubre, ante Palmeiras en la Bombonera.

La buena noticia de la práctica fue que Leonardo Jara se entrenó a la par de sus compañeros debido a que ya está recuperado de un desgarro grado 2 en el aductor de la pierna derecha.

Además del correntino y de Lampe, se entrenaron los arqueros Rossi y Javier Bustillos, el defensor Julio Buffarini, los mediocampistas Emanuel Reynoso y Agustín Almendra y los delanteros Ramón Ábila, Mauro Zárate y Cristian Pavón.

Este último no fue a la gira de la Selección argentina por Arabia Saudita por un “dolor isquiotibial derecho”, según comunicó de manera oficial el club, aunque todavía no se le realizaron estudios para conocer el grado de la lesión.