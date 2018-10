Conmebol abre el paraguas

Los duros cuestionamientos siguen haciendo mucho ruido. Un poco para acallar los ecos de las polémicas que se generaron en la actual edición de la Copa Libertadores, la Conmebol realizará una reunión con los cuatro clubes semifinalistas para “planificar y organizar” los cotejos de ida y vuelta.

Según anunció la Conmebol en la página oficial, los representantes de River, Boca, Palmeiras y Gremio, como así también de sus asociaciones nacionales, tomarán parte de una reunión en la ciudad paraguaya de Luque, donde la entidad tiene su sede.

La idea de la Conmebol es “coordinar esfuerzos interinstitucionales, en aras de facilitar el buen desarrollo de las semifinales desde todo punto de vista”, según indicó Fred Nantes, director de Competiciones de Clubes de la Conmebol.

Los partidos de ida están programados para el martes 23 (River-Gremio) y miércoles 24 (Boca-Palmeiras), mientras que las revanchas se disputarán en territorio brasileño el 30, Gremio- River, y el 31, Palmeiras-Boca.

Desde la entidad rectora del fútbol sudamericano se quiere “desarrollar un trabajo en conjunto para repasar todos los aspectos relevantes de la planificación y organización de los partidos correspondientes a esta etapa del torneo”.

La reunión se llevará a cabo entre el martes 16 y miércoles 17 de este mes, con la participación de los dirigentes de la Conmebol, la AFA y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En la misma estarán no solo los presidentes, sino también los gerentes deportivos y gerentes de seguridad de los clubes clasificados.

“El objetivo de esta reunión es repasar todos los aspectos relevantes con los clubes y sus respectivas asociaciones miembro, atender sus consultas y coordinar esfuerzos interinstitucionales”, agregó Nantes.

La edición 2018 de la Copa Libertadores estuvo rodeada de polémica, por las presentaciones y recusaciones de jugadores que debían fechas de suspensión y que benefició a los clubes argentinos, pero también brasileños.

Lo que también se determinará en las reuniones de Conmebol es la cantidad de localidades que serán otorgadas a cada equipo que vaya de visitante.

De acuerdo con los resultados que se den, la final podría darse entre un equipo argentino y uno brasileño o bien un superclásico River-Boca o un duelo Gremio-Palmeiras.

Der todos modos la última palabra no está dicha, ya que tanto Boca como Palmeiras no lograron demostrar un potencial evidenciado en ediciones anteriores, y están más cerca de ver la final por la televisión.

El Gremio está en estado de alerta

El fin de semana en el Gremio de Porto Alegre se lesionaron dos titulares indiscutidos: el arquero Marcelo Grohe y el delantero Everton. Ambos sufrieron dolencias en el muslo derecho y debieron ser reemplazados en el empate 2 a 2 contra el Bahía, por el Brasileirao.

“Estamos preocupados. Por lo que conozco de lesiones, Everton se quedará un tiempo parado. Por desgracia, para el partido con River no faltan muchos días (la ida es el 23) y tenemos que ver el grado de la lesión. Haremos estudios, imágenes y ahí veremos. Es importantísimo para nosotros, como Marcelo, que sufrió más o menos lo mismo”, destacó el DT de Gremio, Renato Gaúcho.

La otra cara

En la vereda de enfrente estará el River del muñeco Gallardo, que viene en constante crecimiento tras ganarle a Boca en su casa y obtener el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina.

Así, con el arquero Franco Armani que se hizo invencible y con una ofensiva letal con Juanfer Quinteros, “Pity” Martínez, Pratto, Scocco o Exequiel Palacios, el técnico millonario sabe que tiene las armas suficientes para llegar a la final de la Copa Libertadores, pero sueña con otro superclásico.

.