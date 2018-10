Jarabe de Palo anunció su retiro de la música

Pau Donés, más conocido como Jarabe de Palo anunció que se retira de la música profesional, luego de 20 años de carrera.

El músico aseguró que la decisión no tiene que ver ni por falta de inspiración, o por cansancio ni por el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2015. Para decir adiós, y como una ‘despedida de soltero‘, comenzó su gira en Alicante.

Además, lanzó su último disco Jarabe Filarmónico y el libro de colección 100 letras.

‘Yo soy músico. A mí me gustaría decir ’me piro’ y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente‘, dijo en una entrevista con Efe.

Sobre sus planes con el tiempo de ocio, el cantante contó en 20minutos.es: ‘Me voy a pirar, porque si no, volveré a liarme. Me voy con mi hija al extranjero, pero antes estaré por aquí yendo a por el pan, preparando la comida para mis amigos los sábados, yendo a ver a mi familia, haciendo surf... Todo lo que no he hecho en 20 años‘.

Luego agregó: ‘El precio más alto que he pagado por mi carrera es la infancia de mi hija, que me la he perdido. Y no me quiero perder su adolescencia‘.

El disco nuevo mezcla las canciones más populares de su banda, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

‘Es una sensación muy potente como músico, pero a su vez delicada y armoniosa. Tú con tu voz y con 60 tíos que afinan de oreja, que leen que te cagas y que son genios de la música clásica. Es uno de los trabajos de mayor peso musical que he hecho en mi vida‘, aseguró.