En enero casi se duplicará el gasto de transporte en un salario mínimo

En enero, un trabajador con un salario mínimo vital y móvil (SMVM) de $11.300 gastará 720 pesos mensuales si utiliza dos pasajes de colectivo por día, de lunes a sábado. Así, destinará un 6,3% de ese ingreso básico para viajar en Saeta.

Esto es casi el doble del peso que tenía el gasto en transporte en enero de este año cuando el boleto de Saeta costaba 7,45 pesos. El salario mínimo en ese entonces era de 9.500 pesos y un empleado gastaba 357,6 pesos para ir y volver a su trabajo seis veces a la semana. La incidencia del transporte era de 3,7%.

La anunciada decisión del Gobierno provincial de subir el pasaje, por la quita de subsidios nacionales y el mayor costo del servicio por la inflación, generó rechazo en organizaciones que representan a los usuarios.

Hoy, por cierto, el pasaje aumenta 50 centavos y llega a $12.45. Este año las subas fueron de 50 centavos por mes, por lo que en diciembre costará 12,95 pesos.

En las últimas horas se supo que la tarifa de 2019 arrancará en 15 pesos en enero y subiría un peso por mes hasta fin de año, época en la que llegará a 26 pesos.

"Todas las autoridades saben que en Salta el sueldo, ya sea por trabajo formal informal o independiente, es muy bajo y los trabajadores no están en condiciones de hacerle frente a esta suba descomunal. Que el esfuerzo lo hagan los empresarios y representantes políticos, que ellos gestionen ante la Nación porque la situación económica no da para más", expresó el secretario del interior de la Federación de Centros Vecinales (Feceve), Walter Ignes.

Dijo que presentarán un documento ante el gobernador Juan Manuel Urtubey para rechazar la suba.

La defensora del pueblo de Salta, Frida Fonseca, calificó como "novedad crítica" el anuncio de incremento del boleto a 15 pesos para enero de 2019.

"Es totalmente ilegal si no se hace previa consulta a través de una audiencia pública. La Defensoría no comparte el método de la consulta pública que no sea una audiencia puesto que en la consulta nadie se entera. Es un proceso prácticamente interno que no garantiza el mecanismo de participación social", cuestionó.

Fonseca considera que el aumento del boleto de colectivo es "absolutamente confiscatorio e ilegítimo en razón de que si en enero el precio llega a los 15 pesos, representa un aumento del 40%, eso significa que los sueldos tendrían que aumentar el mismo porcentaje sino. ¿Como piensan que la gente va a poder cubrir gastos?".

"Nosotros vamos a impugnar cualquier incremento que se pretenda hacer del boleto de colectivo sin las condiciones y requisitos que prevé la ley. Me parece de una insensibilidad total de parte del Gobierno de la Provincia pensar en incrementar a tal nivel sabiendo que perjudica fundamentalmente a los trabajadores", adelantó.

"Se pretende resolver la situación económica de la provincia que, evidentemente, es muy negativa trasladando al bolsillo de la gente, en este caso, el hueco negro, que es Saeta, entonces acá no se está pensando en la gente, se está pensando en el empresariado fundamentalmente. El esfuerzo lo tienen que hacer los empresarios y el Estado. No están teniendo ningún criterio de justicia social", apuntó la Defensora del Pueblo.

El diputado Alejandro San Millán, integrante de la Comisión Bicameral de Transporte, expresó que el sistema entra en una crisis económica con la quita de subsidios nacionales. Esto tuvo una incidencia de $1.200 millones de pesos. "Estamos hablando de millones, con lo cual de alguna manera hay que cubrir el desfasaje. Lo que yo no sé es si realmente la forma es aumentando el boleto u otra manera. Lo que sí creo es que no hay que sacar las gratuidades: casos de estudiantes y jubilados, porque se logró hace tiempo y sacárselos sería un error político muy grande".

Considera que "hay que ver cuál es el margen de ganancias que tienen las empresas y acotar ese margen por lo menos en el momento de crisis para que no todo el impacto caiga sobre los usuarios. Es decir, si tenemos que aumentar, en lugar de aumentar $1 al usuario, se le puede aumentar 50 centavos y los otros 50 que lo absorban los empresarios", graficó.

Sin balances

La defensora del Pueblo, Frida Fonseca, criticó que Saeta nunca presentó los balances. “Le hemos pedido un análisis de costos. Nadie sabe el manejo interno que tiene, cuáles son los niveles de ganancias. Por eso digo que es un agujero negro Saeta, nadie sabe los números”.

El diputado Alejandro San Millán coincidió en ese punto. Contó que no poseen información sobre cuál es el margen de ganancias de las empresas. “Venimos reiterando esto y hasta el día de hoy no podemos juntarnos con dichos datos. Espero que con el cambio de autoridades de Saeta podamos lograrlo. También esperamos saber cuándo será la audiencia porque participaremos”.