Piden auditoría a médicos del IPS por el cobro de plus

El concejal Gonzalo Díaz presentó ante sus pares un proyecto de resolución por el que solicita al presidente del Instituto Provincial de Salud (IPS) que envíe a la ciudad de Orán un equipo de inspectores con el objeto de observar el cumplimiento de los convenios firmados con clínicas y médicos de la región por el cobro de aranceles diferenciados (plus) por parte de los profesionales del Padrón A. El edil fundamentó su proyecto expresando que afiliados a la obra social de los empleados estatales de la Provincia manifiestan el incumplimiento de la misma a pesar de la firma del convenio por el que clínicas de la ciudad se comprometían, ante urgencias médicas, a que los afiliados pudieran adquirir su orden de consulta a los mismos valores que lo hacen en las dependencias del IPS, sin tener que abonar un arancel diferenciado. "No solo se incumple con las obligaciones en el servicio de emergencia, sino que los médicos registrados en el Padrón A siguen cobrando plus a pesar de la prohibición de hacerlo, sin contar que existen antecedentes por parte de clínicas y médicos sancionados oportunamente", explicó Díaz

De acuerdo a lo manifestado por Martín Baccaro, presidente de Instituto Provincial de Seguro, los compromisos de pago a la entidad se cumplen dentro de lo establecido en la regularización emprendida por el organismo y configuraría una estafa a los afiliados y al mismo IPS, "cobrando por la misma atención en dos oportunidades".

Esta situación pone al afiliado en una situación difícil, ya que además de su enfermedad se pretende que actúen como controlador de lo que debería realizar la propia institución, evitando así la encrucijada al paciente.

El IPS está consagrado como una entidad autárquica con personería jurídica dotado de individualidad administrativa, económica y financiera y sujeto de derecho con alcance establecido en el Código Civil y, por ende, es responsable de sus afiliados y prestadores, además de ser el Gobierno de la Provincia corresponsable de la salud de los salteños. El artículo 41 -Derecho de Salud dicr: "La salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada persona. Es un bien social de las personas, y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades".

Por este motivo, el concejal Díaz tomó la decisión de solicitar al doctor Martín Baccaro, presidente del IPS, dote a la ciudad de Orán de un equipo de inspectores, a fin de observar periódicamente el cumplimiento de los convenios firmados con clínicas, y médicos de la región, además del control del cobro de arancel diferenciado.