No estarán solos: los hinchas de Gimnasia y Tiro podrán viajar a Tucumán

El panorama deportivo de Gimnasia y Tiro también es muy preocupante y no escapa a la amenaza del descenso. Sin embargo, sus futbolistas aún se ilusionan con descontarle tres puntos al cuarto e hipotético último clasificado (San Jorge) y aspirar a lo que hoy parece una quimera: una clasificación a la zona campeonato para el 2019.

Con sus dificultades futbolísticas a cuestas, el albo visitará mañana al entonado y agrandado expreso tucumano, que llega impregnado de confianza con tres victorias consecutivas, a las 16.30, en el estadio Ángel Sáez del Jardín de la República, con el arbitraje del mendocino Alejandro Arco.

Para esta presentación la novedad es que por primera vez en la temporada los hinchas de Gimnasia podrán alentar al equipo de Víctor Riggio afuera de los límites del Portezuelo, ya que la dirigencia de la institución tucumana, en su afán de generar recursos, autorizó la presencia de los seguidores del millonario en un partido clave para saber para qué está el albo en el presente certamen.

El Tano prefirió para la ocasión guardarse reservas en el once titular, aunque no asoman demasiadas variantes en relación a los once que vienen de resignar dos puntos en el Gigante del Norte frente a Crucero del Norte de Misiones.

El clásico, el martes

A la luz de los resultados de la Copa Libertadores y teniendo en cuenta que la final de ida se disputará el próximo miércoles, con buen tino, la dirigencia de Gimnasia pidió adelantar la disputa del clásico con Juventud para el próximo martes, a las 22, en el Gigante del Norte. Otra certeza es que habrá árbitro foráneo en el duelo provincial: el correntino Nelson Sosa.