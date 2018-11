Flor volvió a disparar contra Mica Viciconte y pidió su salida del Bailando 2018: "Es un plomazo"

Si hay algo que quedó claro en este tiempo que lleva el Bailando 2018 es que la relación entre Florencia Peña y Mica Viciconte está rota y difícilmente haya vuelta atrás.

Ayer volvió a quedar ratificado cuando la jurado volvió a apelar a la misma metodología que había adoptado en el ritmo anterior, es decir ponerle la nota sin darle ninguna devolución.

Y, si bien esta vez le dio un 7 -a diferencia del cuarteto, cuando la calificó con un 2- después del programa la actriz fue muy crítica con la ex protagonista de Combate, a la que definió como "un plomo".

"Ya está, es como 'Ay, Dios', que haga lo suyo y se vaya rápido", expresó la artista en diálogo con Los Especialistas del Show.

"¿Qué te causa ya Mica Viciconte?", le preguntó Majo Martino.

"No, plomazo, plomazo. Necesitamos alegría, estamos en la tele, esto es un show. Flavio me emocionó, no paré de llorar. Vamos por el arte", expresó la ex protagonista de Casados con Hijos.

"¿Qué tip le podrías dar a Mica?", le preguntó la cronista.

"Pero no escucha, no escucha, no, nada para decirle. Mirá, cuando vos te encontrás con alguien que no escucha y que encima te dice hoy estás acá y mañana no, ella a mí, ¿qué le podés decir?, nada. Por eso yo no le digo nada y le doy una devolución así, me gusta, no me gusta", respondió Flor.

"¿De acá a que se vaya va a ser así?", indagó la movilera.

"Sí, si lo único que tiene de previa somos nosotras dos", sentenció Peña.

"¿Pero no le dijiste nada?, se fue como molesta", preguntó Majo.

"Se molesta por todo, ella piensa que esto es Combate, no estamos en Combate. No, ya está", la cuestionó la jurado.

"¿Debería cambiar la estrategia?", preguntó entonces Martino.

"Ya está, quedó vintage", concluyó Flor.

Teleshow