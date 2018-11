El Ballet Latinoamericano será la la cita tentadora dentro de la danza

El Ballet Latinoamericano de Danza, que dirige Lito Luna, presentará su espectáculo el sábado, desde las 21.30, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, Caseros 460.

En la primera parte el ballet pondrá a consideración del publico salteño los siguientes cuadros: Estirpe norteño, A puro tango, y Galas de España.

En la segunda parte, un espectáculo diferente, la comedia musical chilena Carmela, en la “ Pérgola de las flores”, de Isadora Aguirre, con adaptación de Lito Luna. La obra está ambientada en las primeras décadas del siglo XXI cuando se produce un choque entre los intereses de la gente trabajadora y damas de la aristocracia santiaguina.

La obra de la “Pérgola de las flores” se desarrolla en la Alameda de las Delicias (hoy avenida Libertador Bernardo O’Hoggins) frente a la iglesia San Francisco en la capital chilena, dónde casuales floristas ofrecían sus productos a los fieles que salían de misa los días domingos.

El Alcalde Urzúa, les otorga a estas trabajadoras un permiso especial para poder desarrollar esta actividad a cambio de pagar un canon, que las mismas no cumplieron. Por esos días llegaría a la capital Carmela, del pueblo de San Rosendo, para reunirse con su madrina, la pergolera Rosario San Martin, líder de las vendedoras.

Esta inocente joven es utilizada por su madrina para que enamore al artista plástico más famoso de la ciudad a Ricardo, hijo del Alcalde e interceda ante su padre para no ser desalojadas del lugar, para ello le pedirá que la retrate, Ricardo accede al pedido de Rosario e invita a Carmela a su atelier, pero nada de eso ocurre ya que después Carmela conoce a Pablito, agricultor, y se enamora , éste la invita a conocer Chiloe ya que partiría de inmediato invitado por su compadre a sumarse a una Minga, el trabajo gratuito colectivo, ambos parten sabiendo que esto enfurecería a su madrina.

Rosario molesta de la situación amenaza con regresarla a San Rosendo.

El Alcalde Alcides, es un hombre muy enamoradizo, un picaflor, se enamora de la viuda Lucia Valdivia de Larreta, dama de la alta sociedad , que se encuentra enfrentada con las pergoleras, para cumplir con su propósito de desalojo insiste a su hijo arquitecto a que presente un proyecto urbanístico a la municipalidad, que consistía en la demolición de la Pérgola de San Francisco para ensanchar la avenida.

Esta noticia que es publicada en los medios gráficos, inquieta a las trabajadoras del lugar, reaccionan provocando con una gran protesta social. La viuda Lucia Valdivia extorsiona al Alcalde para que el Consejo Municipal reunido en sesión extraordinaria apruebe el proyecto de su hijo, el arquitecto Valdivia,

Las pergoleras pierden toda esperanza de que el Alcalde no decida demoler su apreciada pérgolas para ello esperan con ansias su arribo al lugar. Mientras tanto Carmela y Pablito deciden irse a vivir juntos, Rosario termina aceptando la decisión de su ahijada. A la mañana siguiente el Alcalde llega al lugar totalmente desinteresado sobre el tema, las pergoleras lo abordan amenazando no moverse del lugar, el funcionario de gobierno les anuncia que la Municipalidad decide hacerles una prórroga de 15 años para permanecer en el lugar y que al arquitecto Valdivia le encargarían la construcción del Ferrocarril Metropolitano de Santiago. Todos festejan las buenas noticias.

Reparto

En el papel de: Luz Larraux Pablito (Carmela), Pablo Reartes (Alcalde), José Manenti (Lucia Valdivia de Larreta), Silvana Aranda (Rosario San Martín), Sonia Aguirre (Ricardo), José García (Benaira), Jael Ramírez (Conde, pergolera Ramona; Cristina Aragón (pergolera), Martín Siemense de Bielker (pergolero). Participa el coro del taller del Centro Cultural América, que dirige la profesora Nora Tolaba, con la dirección actoral de Julio Díaz Escamilla. La musicalización de la obra está a cargo de Francisco Canavídez. La producción, montaje y dirección general corresponde a Lito Luna.