Macri admitió que "hay una coyuntura dura" pero negó un escenario de despidos masivos

El presidente Mauricio Macri descartó hoy "un escenario de despidos masivos" y señaló que el país va por el "camino correcto" a pesar de la "dura coyuntura", al tiempo que volvió a defender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Se le ha vendido a los argentinos que el Fondo es malo. El Fondo no es malo ni bueno", subrayó Macri.

En conferencia de prensa en Córdoba, el jefe de Estado indicó que al FMI "le pareció que puede funcionar" la propuesta Argentina y destacó: "Nos ha dado el apoyo más grande que dio en la historia".

Para Macri, el país atraviesa un "momento difícil", pero -según dijo- ahora avanza sobre "bases sólidas" porque habrá "equilibrios estructurales".

El Presidente, tras reunirse con el gobernador provincial Juan Schiaretti, aseguró que la "coyuntura es dura", pero el país adoptó el "camino correcto y el único".

Ante una consulta sobre cuál era la propuesta del Gobierno combatir la pobreza en un contexto de "despidos masivos", Macri respondió enfático: "No coincido".

Al respecto, indicó que a partir de un informe del ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, la Argentina "no presenta un escenario de despidos masivos".

"Estoy convencido que vamos cada vez más, y estamos en el camino correcto y el único posible. Por eso tenemos el apoyo del mundo", enfatizó Macri y señaló: "Hemos tenido un pico (de inflación) en estos dos meses y va a ir a la baja".

"No se podía seguir viviendo de prestado y gastando mucho más que lo que tenemos. Sobre esas bases vamos a construir una Argentina que tenga empleo de calidad", agregó.

Y agregó: "Vivimos durante mucho tiempo creyendo que las cosas podían ser gratis, que podíamos consumir en cantidad, por ejemplo la energía, que era como el aire y eso no era verdad. Terminamos importando energía carísima".

En referencia a la presentación del Plan Argentina Exporta, el mandatario aseguró que esa plataforma significa "generar empleo de calidad" y "desarrollo para potenciar a las Pymes, en este momento difícil".

Para el Presidente, "el déficit cero no tiene que ser una quimera, sino un compromiso de todos".

La inmigración

El mandatario manifestó, además, que está de acuerdo en “debatir el manejo migratorio en nuestro país”.. El tema se reavivó la semana pasada cuando seis extranjeros estuvieron entre los detenidos por los incidentes en las afueras del Congreso.

“En esta Argentina que madura todo tiene que ser debatido, no tenemos que tener miedo. Señores diputados, tenemos que sentarnos y debatir”, expresó.



Para el mandatario, Argentina “es un país de una generosidad absoluta y creo que estamos todos orgullosos de esos, pero también queremos ver que haya reciprocidad”.

“Queremos gente que venga con la vocación de trabajar, como nuestros abuelos cuando vinieron a este país; y tratar de protegernos de otros que vienen con otro tipo de intenciones y realmente nos complican la existencia a todos y le dan un enorme trabajo a la ministra (Patricia) Bullrich”, señaló.