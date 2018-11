Angelici: “River ganó bien y tiene que jugar la final con Boca”

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo hoy que no quiere que la fecha de la Superfinal de la Copa Libertadores contra River Plate se dispute el sábado 10 a las 16 en la Bombonera, como anunció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ya que su club es muy respetuoso de la colectividad judía.

“Somos muy respetuosos de la colectividad judía y por respeto a la cantidad de socios que no podrán estar presentes”, subrayó Angelici en declaraciones a Radio La Red, en relación a la práctica del shabat de la colectividad judía que lo celebra desde la noche del viernes al anochecer del sábado.

“Sé que hay que poner una fecha, no sé porque no se juega el 7, y de ser el sábado se hablará con los organismos de Seguridad para que se juegue después de las 21 para que pueda concurrir la comunidad judía. La comunidad es muy grande en Boca”, explicó.

El dirigente xeneize comentó que todavía no habló con Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, pero que “Boca no está de acuerdo de jugar un sábado, queremos ser muy respetuosos de la comunidad judía, tenemos muchos socios y se les impediría presenciar un partido histórico”.

Sobre el reclamo de Gremio, que pidió la descalificación de River por el incumplimiento de Marcelo Gallardo (estaba suspendido y fue a hablar con sus jugadores en el entretiempo del encuentro de semifinales en Brasil), el titular de Boca afirmó: “Creo que River ganó bien y tiene que jugar la final de la Copa Libertadores con Boca”.

“Los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha. Después, tiene que haber otro tipo de sanciones porque los reglamentos están para cumplirse, las sanciones hay que cumplirlas, nadie está por encima de ninguna sanción”, agregó.

Además, sobre la venta de entradas para la superfinal, Angelici consideró que “será como lo hacemos siempre, los plateístas y abonados tendrán preferencia. Las populares son limitadas y los primeros que entren a la página para pagar el adicional son los que estarán habilitados. Lo vamos a ver hoy en el club. También lo voy a ver con D’Onofrio para que las entradas sean del mismo valor en Boca y en River”.

Por último, con respecto al arbitraje, el presidente de Boca opinó que “sería un papelón para Sudamérica que venga un árbitro de Europa a dirigir la final de la Copa Libertadores. Lo tiene que decidir la Conmebol, pero tiene que elegir a los que mejores estén del continente”.