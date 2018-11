Gimnasia busca la resurrección en el Jardín de la República

No está permitido resignar más puntos. Gimnasia y Tiro, con la necesidad de reencontrarse con la victoria y resurgir en el torneo, enfrentará a San Jorge en Tucumán, a partir de las 16.30, por la decimoprimera fecha del Federal A.

El albo buscará la resurrección en el Jardín de la República, que le permita ahuyentar a algunos fantasmas y comenzar a salir flote del preocupante presente que atraviesa.

Víctor Riggio, con la confianza ciega que pueden salir adelante apostará por el mismo once que perdió dos puntos fundamentales la fecha pasada ante Crucero del Norte, al igualar en el Gigante del Norte cero a cero.

Pese a la falta de eficacia en el partido pasado el técnico albo redoblará su apuesta por sus muchachos y no cambiará nombres.

El Tano Riggio hizo mucho énfasis en la semana para intentar superar ese déficit que genera un gran dolor de cabeza. A su vez, hay que tener en cuenta que el técnico millonario no cuenta con un cuantioso plantel y apostó por muchos juveniles de club que todavía están en crecimiento.

Gimnasia tiene una misión muy compleja, debe derrotar a un rival que se encuentra en zona de clasificación, acomodarse mejor en las posiciones y llegar con un buen envión anímico al clásico con Juventud, que se jugará el próximo martes. El albo tiene que comenzar a encontrar respuestas, caso contrario comenzará a mirar muy cerca la reválida y corre serio riesgo de ingresar en zona de descenso.

Gimnasia y Tiro se juega parte de su futuro en Tucumán ante un rival que viene en alza.



Los equipos:

SAN JORGE GIMNASIA

N. Carrizo M. Leguiza

R. Alderete A. Cazula

R. Serrano M. Benítez

F. Zambrano G. Pusula

C. More F. Giménez

R. Tapia J. Hereñú

A. Pérez G. Marocco

A. Pavón J. Iturrieta

E. Cuevas J. Mateo

J. Baik L. Herrera

R.Tarasco D. Martínez

DT: V. Godoy DT: V. Riggio

Estadio: San Jorge

Árbitro: Alejandro Arco

Hora de inicio: 16.30