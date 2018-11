Juegos que celebran la donación y la vida

En el Legado Güemes, en Gimnasia y Tiro, en el Parque del Bicentenario y en todas las sedes de los Juegos Argentinos y Latinoamericanos para Trasplantados no solo se celebran los triunfos deportivos, sino también la vida. Una donación de órganos les dio una oportunidad más que celebran todos los días y a su vez difunden la importancia de la donación para que otros puedan tener seguir superando desafíos.

Más de 350 atletas trasplantados compiten en nuestra ciudad desde el pasado martes hasta mañana. Todos tienen una historia particular que contar, se muestran agradecidos por todo lo experimentado desde el trasplante y no se cansan de transmitir el mensaje: donar órganos es donar vida.

Abigail Copa es salteña, tiene 22 años y hace 15 años debió someterse a un trasplante renal por una insuficiencia crónica terminal. “A mi me trasplantaron cuando tenía seis años y medio. La vida que llevó desde ese momento hasta ahora es totalmente normal; después del trasplante comencé a practicar deporte, ya competí en varias olimpíadas y tengo 20 medallas ganadas”, contó Abigail, que a pesar de su corta edad es una de las atletas con más experiencia de la delegación salteña.

Al entrar en calentamiento para competir en los 100 metros se animó a mandarle unas palabras de aliento a las personas que hoy están en lista de espera en todo el país. “No tengan miedo, hay mucha gente que se siente así, pero hay que seguir luchando. Algún día va a llegar ese órgano que les va a cambiar la vida”,

En la recorrida que hizo El Tribuno por la pista del Legado Güemes también hubo representantes brasileños que contaron su historia y dieron su mensaje. “Estamos aquí para celebrar la vida y elevar la bandera del trasplante”, contó Carlos (54), que vive su primera experiencia en los juegos tras haber recibido un trasplante de médula ósea.

Para Gisela Macías, de Quilmes, fue fundamental tener el apoyo de su familia antes, durante y después de recibir el trasplante de medula ósea hace dos años. “Recibí el apoyo de toda mi familia durante todo el proceso. Recibir esa donación me cambió en todo, pero para bien. Estoy feliz de poder hacer deporte e incentivar la donación de médula y de sangre”, señaló la bonaerense.

Los Juegos para Trasplantados no solo reúnen a atletas mayores, sino también a menores de edad. Manuela Camacho solo tenía un año y siete meses cuando se sometió a un trasplante hepático; pocos años después se volcó al atletismo y con siete años es la atleta más pequeña del equipo salteño, pero su espíritu de lucha es tan grande como el del resto.

Ayer fue la campeona de la prueba de 50 metros, en la que compitió junto a otros dos chicos de su mismo rango de edad y al final todos disfrutaron cruzar la meta. Con las mismas energías se mostró Maité (Florencio Varela) de seis años y con un trasplante de hígado desde los nueve meses de vida. Acompañada por su madre, tuvo su primera experiencia en los Juegos.

Una donación les cambió la vida, ahora disfrutan a pleno la practica deportiva y buscan sumar más eslabones a la cadena solidaria.

El equipo salteño suma 16 medallas

Disputada la segunda jornada de los Juegos Argentinos y Latinoamericanos, el equipo salteño ya cuenta con 16 medallas. En la jornada del miércoles fueron seis los medallistas y ayer se sumaron otros diez.

Hoy se desarrollará la tercera jornada a partir de las 9.

El ciclismo (CRI y pelotón) se llevará a cabo en la ruta a Lesser; la natación cerrará su actividad en Gimnasia y Tiro y el bádminton tendrá lugar en el gimnasio de la Secretaría de Deportes. También habrá golf en la cancha del Salta Polo Club.