Duro desafío para El Tribuno BB

Tras conseguir su primer triunfo en dos presentaciones, El Tribuno BB recibirá esta noche, a partir de las 22, a Talleres de Tafí Viejo, uno de los candidatos del Torneo Federal en el complejo Nicolás Vitale.

El verdolaga debutó perdiendo contra Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero, pero el viernes pasado venció a Barrio Jardín en Tucumán. El de esta noche será un nuevo desafío para el quinteto de la zona sur debido a la calidad del rival.

Talleres de Tafí Viejo jugó la temporada pasada en la Liga Argentina, pero por razones presupuestarías se instaló en el Federal con la intención de llegar hasta las instancias finales.

“Es un partido que lo quieren jugar todos, será muy lindo y servirá para saber dónde estamos parados. El torneo recién empieza pero estos partidos te van marcando”, sostuvo el salteño Emiliano Kiorcheff, alero y uno de los refuerzos del equipo verdolaga.

“Para poder ganar estos tipos de partidos, primero tenemos que estar todos súper concentrados, no podemos tener muchos errores ni distracciones porque son equipos que te la hacen pagar. Jugar tranquilos, sin entrar en el ritmo vertiginoso de ellos y laburar el partido como lo hicimos en Tucumán, con buenas defensas creo que va a ser la clave para ganar. Si queremos tener chances tenemos que bajarle el goleo a menos de 75”, destacó Kiorcheff.

La jornada de la división NOA se completará con Belgrano de Tucumán vs. Avellaneda de Santiago del Estero e Hindú de Catamarca vs. Barrio Jardín.