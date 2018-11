El seven salteño toma forma para jugar el República en Paraná

La temporada de rugby quince está llegando a su fin en los regionales y de cara a los torneos de seven ya comienzan a prepararse los equipos. Hoy entrenará en acción el seleccionado femenino de la Unión de Rugby de Salta (URS) y mañana lo hará el masculino, ambos ya con convocados y entrenadores confirmados.

La URS definió que Emilio Amadeo sea el entrenador de Las Mayuatas, mientras que Diego Rodríguez y Pablo Saravia estarán al frente de Los Mayuatos para jugar ambos el Seven de la República en Paraná el 8 y 9 de diciembre.

Amadeo convocó a 23 jugadores que formarán el preseleccionado, algunas de ellas representan a clubes del interior; todas deberán presentarse a las 15 de hoy en el cancha de Tigres para el primer entrenamiento. En tanto, mañana desde las 10 se desarrollará el segundo en el mismo escenario.

Las convocadas son María Guadalupe Cabaña, Ana Luz Vega Agustina Yanek, Luciana Paz, Patricia Galián, Geraldine Resuche, Cintia Martínez, María Guadalupe Delgado, María Celeste Subelza, Florencia González Sánchez, Ailén López, Jorgelina Miranda, Inés Arias, Aileen Arzelán, Jésica Ursagaste, Virginia Leiva, Mónica Suárez, Daniela Albornoz, Victoria Farquharson, Laura González, Jimena Anahí Guevara, Evelina del Carmen Palavecino y Carolina Ruiz.

La lista de Los Mayuatos

Por su parte, Los Mayuatos Seven tendrán su primera práctica mañana, a partir de las 11, en el predio de Gimnasia y Tiro (La Almudena). Diego Rodríguez volverá a ser el head coach del seleccionado con el antecedente positivo de haber sido campeón del Seven de la República como jugador y entrenador.

Además, viene de ganar la medalla de oro entrenando a Los Pumitas Seven en los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud disputados en Buenos Aires.

Entre los preseleccionados se encuentran Mauro Perotti (CASI), Federico Salzar (CUBA), Juan Akemeier (CASI) y Gabriel Tobio (CASI) todos jugando para equipos de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Completan la lista: Elíseo Morales, Leandro Tobio, Marcos Ozú, Tomás Juárez, Marcos Secchi, Nicolás Mentesana, Facundo Rusinek, Patricio Rovaletti, José Torres, Nicolás Camiña, Tadeo Alegre, Baltazar Ozu y Gonzalo García Ascárate.