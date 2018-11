Una final de Copa Libertadores inmersa en una incertidumbre

La Conmebol no deja de dar sorpresas, malas, pero sorpresas al fin. Ayer oficializó las fechas y hora de los dos partidos de la final de la Copa Libertadores, que serán el 10 y el 24 de este mes a las 16.

Si bien confirmó que la primera final se jugará en la Bombonera, el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano no confirmó cuál será el rival de Boca, ya que Gremio apeló su eliminación ante River, pero todo indica que el equipo brasileño recibirá una respuesta negativa.

Cab destacar que la entidad internacional tiene hasta mañana sábado hasta las 13.30 horas para dar respuestas.

La Conmebol pretendía que los partidos se disputaran los días miércoles 7 y 21, la ida en el estadio de Boca y la vuelta en el de River, pero se impuso la postura de los organismos de seguridad de la Nación, que pretendían que el partido sea un día sábado.

Antes de que se conozcan ambos finalistas, el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano había pautado los encuentros para los días 7 y 28 de noviembre, pero la revancha no se podía realizar en esa fecha.

Es que en Buenos Aires se realiza la cumbre del G20 y la seguridad informó que no se podían efectuar eventos masivos en la Ciudad entre el 28 y el 2 de diciembre debido a que van a estar abocados a la custodia de los principales líderes políticos del mundo.

Más allá de la queja del presidente de Boca, Daniel Angelici, quien manifestó que no quiere que los encuentros se disputen un día sábado por “respeto” al shabat, parece poco probable un nuevo cambio debido a que el resto de las partes no ven con buenos ojos esta chance.

Hasta la Superliga pidió a la Conmebol que revea la modificación de las fechas de la final debido a la “gravísima distorsión” que generaría en la competencia argentina. Y argumenta que el cambio, realizado de manera “inconsulta y unilateral”, contradice a su propio reglamento e invade el calendario del fútbol local.