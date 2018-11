El millonario negocio de ser campeón de la Libertadores

La parte económica, quizá, no es prioritaria para el hincha, pero de alguna manera podrá disfrutar de las ganancias que significan salir campeón. Así sea por una transferencia millonaria.

No es lo mismo salir campeón de la Libertadores que ser segundo. Según un informe del diario deportivo Olé, de entrada, la diferencia en los premios es muy grande: quien gane el torneo se llevará 6 millones de dólares mientras que el segundo acumulará “apenas” 3 millones de la moneda norteamericana.

Hasta esta instancia, de los 103.850.000 verdes que dispone la Conmebol para el torneo, Boca y River cobraron, cada uno, 4.850.000 (1.800.000 por la fase de grupos, 750.000 por los octavos, 950.000 por los cuartos y 1.350.000 por la semi). Entonces, de mínima, se quedarán con un total de 7.850.000. El campeón acumulará 10.850.000.

Aunque ahí no termina la cuenta, porque se agrega el dinero del Mundial de Clubes, que si bien aún no confirmó los premios, tomando los del año pasado como mínimo, generan que la cuenta sea más millonaria todavía.

Como el ganador de la Libertadores entrará directamente en las semifinales de Abu Dabi, podrá contar, al menos, con 2 millones, tal lo que se llevó el All Jazira, 4º; el 3º, Pachuca, obtuvo 2.500.000.

El 2º, Gremio, se llevó 4.000.000 y el Real Madrid, campeón, 5.000.000.

En limpio: la diferencia de ganar o no la Libertadores son un mínimo de 5.000.000, que puede crecer a más de 8.000.000 de dólares.

Rating televisivo

El partido de River-Gremio fue visto por 2.024.180 personas y tuvo un rating de 20,34, mientras que el partido de Boca-Palmeiras alcanzó los 21,28 puntos y fue mirado por 2.110.540 personas. La diferencia, 86.460 espectadores.

Respecto de los programas de aire, se los superó. Por ejemplo, el martes, el partido de River se vio más que los dos programas que habitualmente provocan más audiencia en los horarios principales de la noche (el famoso prime time). ShowMatch sumó 12 puntos y La Voz Argentina promedió 16,4.

En Twitter se generaron 283.379 posteos de 63.494 usuarios con 56.047.309 millones de vistas/impresiones.