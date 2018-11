Una mujer encontró 100 mil pesos y los devolvió: eran para pagar una fiesta de 15

Estela Benítez no lo dudó. La mujer, que vive en Ciudad Evita, encontró un maletín con 100 mil pesos en un local de comida rápida y se lo llevó a su casa con un único objetivo: encontrar a su dueño para devolvérselo. Después de revisar el equipaje, se dio cuenta que en su interior había quedado la documentación del hombre. Lo llamó y le avisó que podía ir a buscarlo hasta su vivienda.

“El encuentro fue emocionante. Él no lo podía creer. Yo tuve la enseñanza desde pequeña que no puedo tomar lo que no es mío. Nunca me tenté de quedarme con el dinero, en todo mometno sólo pensé en devolverlo”, contó la mujer en diálogo con Telefé Noticias.

Acompañada por sus tres hijos, Estela explicó que a pesar de haber enviudado recientemente y limpiar una casa una vez por semana (es empleada doméstica), nunca se le pasó por la cabeza quedarse con el dinero. Y se emocionó cuando se enteró que esos 100 mil pesos estaban destinados para pagar la fiesta de 15 de la hija de Javier, el dueño del maletín.

Su hijo mayor, Enrique, se mostró orgulloso por la actitud de su mamá. “Todavía hay gente honesta que se pone en el lugar del otro”, destacó. En agradecimiento, la mujer recibió como recompensa parte del efectivo que estaba en el equipaje. Y el reconocimiento de toda su familia y sus amigos.