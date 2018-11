El prestigioso economista Guillermo Nielsen visitó la provincia para disertar sobre la actualidad económica del país junto al dirigente industrial José Urtubey. El exsecretario de Finanzas de Roberto Lavagna se refirió al panorama económico del actual gobierno, al que criticó con dureza. Expresó que desde Cambiemos tuvieron un mal diagnóstico, "un diagnóstico absolutamente equivocado" desde que asumieron, lo que llevó a "una devaluación exagerada".

Escéptico sobre el panorama económico, Nielsen expresó que cuando Cambiemos finalice su gestión "le va a dejar una herencia al próximo gobierno" muy pesada, aunque le parece poco probable que el país pueda caer nuevamente en un default. El economista también reprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresó que todo lo que hará el Gobierno es juntar la plata para pagar la deuda. "Nadie se iba a imaginar que frente una pequeña turbulencia nos metamos de cabeza en el FMI", analizó.

¿Qué balance hace de estos tres años de Cambiemos?

Hablo desde una perspectiva económica. Un gobierno tiene muchas facetas pero yo me dedico a la economía, que es probablemente, o sin duda alguna, la dimensión más floja de este gobierno. Y es sorprendente porque todo el mundo esperaba que, teniendo en sus primeros niveles gente con experiencia empresarial o gerencial de alto nivel, la economía sería mucho más fructífera, no lo que está resultando. Lamentablemente anduvo muy mal, tuvieron un mal diagnóstico de entrada, absolutamente equivocado que lo llevó a una devaluación exagerada para empezar. Partieron de supuestos que no tenían bases reales, como la lluvia de inversiones. Además, demostraron que no tenían manejo de la política económica. Empezaron a trabarse con la política económica, se equivocaron al hacer políticas de metas de inflación en lo monetario. Las metas de inflación no son para un país altamente inflacionario. Yo creo que recién ahora, que están trabajando con agregados monetarios, vamos a ver resultados en la lucha inflacionaria, pero claro, desde un punto inicial mucho peor del que tenían a comienzos del 2016.

¿Hay un punto sin retorno para esta situación?

Creo que cuando uno combina los errores de política económica... Hay uno que es demoledor y es la deuda, en esto se han equivocado totalmente. Tuvieron una visión ingenua de cuáles son las consecuencias de la deuda. Fíjense ustedes que terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional en el tercer año gobierno, es una barbaridad. La deuda no era un problema en la Argentina y todos sentíamos que estaba muy lejos del FMI. Nadie se iba a imaginar que frente una pequeña turbulencia nos metamos de cabeza en el FMI como nos metieron. Una vez que uno entra en un programa con el Fondo, hay cantidades de variables que el país las deja de manejar. El Fondo con sus políticas lleva el país a que focalice totalmente la política económica en generar el excedente para pagar la deuda. Entonces, quedan afuera las posibilidades de desarrollo, quedan afuera los programas sectoriales, queda afuera un proyecto de crecimiento del país. Todo es juntar la plata para pagar la deuda.

Muchos economistas críticos a este gobierno dicen que Argentina va derecho al default. ¿Ve alguna posibilidad?

No sé si sería tan extremo. Creo que en eso hay que ser cuidadoso con lo que uno dice, pero claramente se le va a dejar una herencia al próximo gobierno, que incluso pueden ser ellos mismos, muy pero muy negativa. En algunos aspectos, un poquito mejor que la herencia que les dejó Cristina. Me refiero a los precios relativos que más o menos están un poquito más alineados con los precios que podrían ser de equilibrio. El gobierno de Cristina dejó los precios relativos muy lejos de los puntos de equilibrio, pero dejan la herencia de un programa con el FMI donde se reorientaron a los fondos del programa para facilitar el gobierno de Macri. O sea, los desembolsos del Fondo que estaban planteados para año 2020 y 2021 fueron adelantados. Entonces, el gobierno entrante va a tener una situación muy complicada porque tendrá que seguir un programa con el FMI pero no tendrá los desembolsos y esto es un flor de desafío. Esto no es una cuestión menor ni liviana. Así que ese es el panorama que nos va a dejar el gobierno de Cambiemos.

Usted criticó las Leliq (Letras de Liquidez del Banco Central), ¿qué peligro pueden generar en un futuro?

Las Leliq tienen una cosa positiva y una cosa muy negativa. La positiva, que es negativa a la vez, es que están limitados los bancos; o sea, a un sector de la economía que está regulado. Pero la gran ventaja que teníamos era justamente que los bancos estaban afuera de la crisis. Los bancos estaban muy sanos pero les han encajado las Leliq. Además las han convalidado permitiendo que los bancos formen encajes en el Banco Central con Leliq, algo que no había. Entonces, hoy tenemos que el sistema bancario tiene un nivel de riesgo soberano que no tenía al principio y eso es muy negativo.

¿Cuál es el problema?

El problema son las tasas cuando están en el 70 por ciento, hay una duplicación de los montos en un año. Nos hacíamos problema por las Lebac al 30 por ciento, pero con las Leliq al 70 es para pegarse un tiro.

El Gobierno ya tiene el borrador del decreto para el bono de 5.000 pesos y anunció que se va a publicar en los próximos días. ¿Qué

piensa de esta medida?

Creo que armaron mal una galleta muy grande desde mi perspectiva. Quieren imponer por decreto algo que si se quiere imponer realmente se tiene que manejar en el Congreso nacional. Yo no estoy seguro de la legalidad ese decreto, para empezar. Es un gobierno que demuestra una gran impericia en lo que es la acción del gobierno lamentablemente y lo económico que anda tan mal, termina opacando algunos sectores donde las cosas se han manejado muy bien como la lucha con el narcotráfico.

¿Qué va a pasar con Bolsonaro en la región?

Me parece que Bolsonaro ha manejado bien las cosas. Va a un ministro de Economía fuerte, un ministro Economía con una experiencia aquilatada. Además, va a tener la enorme ventaja, veo una sintonía entre las cosas que Bolsonaro ha estado predicando en la campaña electoral y las cosas donde Trump está muy jugado. Concretamente, el problema entre comillas para Argentina es que el liderazgo regional vuelva a estar en Brasil.

.

.

.

.

.