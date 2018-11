NTVG: emoción y sorpresa en un encuentro único

En la tarde del jueves los muros del estadio polideportivo Delmi comenzaron a vibrar con la prueba de sonido de la banda uruguaya NTVG que una vez más pisó suelo salteño. Pero esta vez Club El Tribuno se encargó de regalar a sus socios la posibilidad de disfrutar de esa preliminar en la que los músicos lejos de la mirada del público se preparan para que cada uno de los sonidos del show que se aprestan a dar sea excelente.

Tres fueron los beneficiados, quienes junto a un acompañante pudieron ingresar a la prueba de sonido y además tuvieron la grata sorpresa de poder encontrarse con los integrantes de la banda de rock que los recibió en camarines brindandoles un momento único que ni se imaginaban.

Lucas Mariscal acompañado de Mercedes esperaban revivir el recital de 2016 "el Delmi explotó", recordó Mercedes mientras de fondo Emiliano Brancciari - líder de la banda - seguía probando sonidos.

"Desde 2009 los comencé a seguir y cada vez que vinieron los vi, pero esto ­me volvió loco!, no esperaba ganarmelo y estoy muy emocionado", contó Lucas.

A su turno, Fernanda Cayo que también es una fiel seguidora junto a Stefanía dijo que era "genial" el momento que estaban viviendo. "Somos los únicos con la banda tocando sólo para nosotros", dijo.

Emocionada Micaela Román y su amiga Agostina adelantaron que en esa noche no podían faltar temas cómo "Verte reir", "No necesito nada" o "Sin pena ni gloria".

Y para coronar ese momento que los llenaba de alegría, emoción y les sacaba una enorme sonrisa a cada uno, llegó el encuentro que solo Club El Tribuno tenía preparado para sus socios.

Frases cómo "Impresionante", "Un sueño cumplido", "No esperábamos esto", "Gracias", "Me temblaban las piernas" no dejaban de sonar en el aire a la salida del saludo con sus ídolos.

El show

Con la llegada de la noche las puertas del estadio dejaron paso a los miles de fanáticos que desde temprano esperaban el ingreso para acomodarse en el mejor lugar y vivir toda la fuerza del rock.

Pasadas las 21.30 las sirenas al borde del escenario se encendieron y los nueve integrantes de la banda ingresaron ovacionados por un público que amalgamaba a adolescentes y jóvenes con menos años que los de NTVG, que se apresta a festejar en 2019 sus bodas de plata, y muchos adultos que en grupos de amigos, familia o en pareja se acomodaban y coreaban temas clásicos y los más nuevos que forman parte del último CD que mantiene de gira a los charrúas.

"Guante blanco", marcó la largada de un generoso show que no dejó expectativas por cubrir y estalló con "Al vacío" y "A las nueve" y de más clásicos que se coreaban a viva voz en un estadio a pleno.

"Muchas gracias a todos los que viajaron kilómetros para venir a vernos y a los salteños que siempre nos reciben tan bien", dijo Emiliano Brancciari a modo de saludo y volvió a tomar su guitarra para brindar a los presentes una experiencia inolvidable.