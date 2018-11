Murió una nena que se atragantó con un chicle en San Juan 

Murió camino al hospital Rawson, donde fue derivada.

Una nena de 9 años murió en San Juan tras ahogarse con un chicle. Sus padres fueron testigos del trágico momento: ‘Le apretamos la pancita y le pegamos en la espalda, pero no pudimos salvarla‘, relataron.

Tamara del Valle Santana (9) entró desesperada a su casa porque se había ahogado con un chicle.

‘Entró corriendo, estaba desesperada. Corría a la vuelta de la mesa mientras se señalaba la boca, no paraba de agitar los brazos. Ahí nos dimos cuenta que no podía respirar. Fue terrible todo‘, contó Oscar Alcaraz, papá de la niña.

Si bien intentó hacer todo lo posible para liberarle la obstrucción, el esfuerzo fue en vano. ‘Yo le metía los dedos pero no podía agarrar el chicle, se me resbalaba. La boca le sangraba entera. También le apretamos la pancita y le pegamos en la espalda, pero no pudimos salvarla‘, recordó el papá.S

Si bien le sacaron la golosina, Tamara había pasado varios minutos sin respirar: murió camino al hospital Rawson, donde fue derivada.

Según lo informado por Diario de Cuyo, el chicle se coló en la tráquea de la pequeña e impidió que pudiera seguir ingresando aire a sus pulmones.

Fuente: Diario de Cuyo