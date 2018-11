La potencia irlandesa doblegó a Los Pumas

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió este sábado frente al de Irlanda por 28 a 17, en su primer compromiso de la gira por Europa. El partido se disputó en el estadio Aviva Stadium de Dublín, fue controlado por el australiano Nic Berry y tuvo un parcial favorable para el local de 15 a 14.

El conjunto irlandés obtuvo una justa victoria basada en su eficacia en el manejo de la pelota y el claro dominio en las formaciones fijas, que por el dominio de su scrum le sirvió para anotar sus tres tries.

El equipo argentino mejoró su juego defensivo y tuvo jugadas en ataque con sus tres cuartos, aunque evidenció una notoria fragilidad en el line y el scrum.

En la primera parte, con momentos parejos, Irlanda estableció un apretado parcial de 15 a 14 con dos tries conseguidos por Kieran Marmilion y Bundee Aki y un penal y una conversión de Jonathan Sexton.

Por su parte, Los Pumas sumaron un try de excelente factura de Bautista Delguy y tres penales convertidos por el tucumano Nicolás Sánchez.

En la parte complementaria, Irlanda fue logrando paulatinamente el dominio territorial y acaparó las acciones, que con la participación de sus forwrards fueron desgastando a los jugadores argentinos.

En los veinte minutos finales Los Pumas sintieron el desgaste de los embates de los irlandeses, que con paciencia y oficio lograron el tercer try conquistado por Jack Mc Grath.

En el balance final, Los Pumas, pese a la derrota, resistieron durante sesenta minutos, batallaron en el juego suelto, tacklearon y fueron disciplinados. Estos fueron los elementos más destacados desde la llegada del entrenador Mario Ledesma.

El seleccionado argentino se medirá el sábado próximo frente a Francia en Lille; el sábado 24 chocarán en Edimburgo con Escocia y cerrarán la temporada el 1 de noviembre ante el combinado Barbarian.

Los seleccionados de Irlanda y Argentina se midieron en 18 ocasiones, con 12 victorias de los irlandeses y seis de Los Pumas, dos de éstas eliminando al equipo del “Trébol” en los mundiales de 1999 (28 a 24 en Lens ) y 2015 (43 a 20 en Cardiff).

Irlanda logró su noveno triunfo de local frente Los Pumas, que aun no han vencido al equipo verde de visitante. El seleccionado de Escocia, que en dos semanas se medirá con Los Pumas, derrotó en el Murrayfield Stadium de Edimburgo a Fiji por 54-17.

La síntesis

IRLANDA 28 ARGENTINA 17

J. Larmour S. G. Botta

K. Earls A. Creevy

R. Henshaw S. Medrano

B. Aki M. Alemanno

J. Stockdale T. Lavanini

J. Sexton P. Matera

K. Marmion G. Petti

CJ Stander J. O. Desio

S. O’Brien T. Cubelli

P. O’Mahony N. Sánchez

J. Ryan R. Moyano

I. Henderson J. de la Fuente

T. Furlong M. Orlando

R. Best B. Delguy

C.Healy E. Bofelli

DT: J. Schmidt DT: M. Ledesma

Tantos. PT: 2’, 11’ y 34’ penales de Sánchez (A), 8’ try Marmion (I), 17’ try Delguy (A), 24’ try Aky convertido por Sexton (I) y 38’ penal Sexton (I). Parcial: Irlanda 15 - Argentina 14.

Tantos. ST: 2’ penal Sánchez (A), 17’ penal Sexton (I), 25 try McGrath convertido por Sexton (I) y 34’ penal Sexton (I).

Estadio: Aviva Stadium (Dublín).

Árbitro: Nic Berry (Australia).