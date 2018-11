Higuaín, por la revancha ante CR7

Hoy todas las luces estarán puestas en el clásico de Italia entre Milan vs. Juventus.

Como referente de los bianconeros estará Cristiano Ronaldo y de los rossoneri, Gonzalo Higuaín.

Jugarán por la fecha 12 de la Serie A en el estadio Giuseppe Meazza, desde de las 16.30. La vecchia signora llega a este partido en su mejor inicio de temporada en la Serie A, con diez victorias y un empate en los primeros once partidos, coincidentemente desde la llegada de Cristiano Ronaldo, quien intentará demostrar que Massimiliano Allegri no se equivocó cuando abrió la puerta a Gonzalo Higuaín quien luego criticó esta actitud.

Paulo Dybala y Juan Cuadrado podrían no ser de la partida por precaución y serán Mandzukic con Bentancur o Duglas Costa las alternativas para Allegri.

Este partido será el momento perfecto del Pipita para cobrarse la revancha para quienes lo hicieron salir por la puerta chica.

Ayer, Napoli le ganó por 2 a 1 de visitante al Genoa y se colocó a tres puntos del líder Juventus.

El equipo napolitano se impuso con goles de Fabián Ruíz y, en contra de su valla, Davide Biraschi: Descontó Chiristian Kouamé.

En otro de los partidos, Parma se impuso por 2 a 1 ante Torino y SPAL 2013 empató 2 a 2 con Cagliari.

Duodécima fecha de la liga italiana

Atalanta -Inter

Hora: 8.30

-

Chievo Verona - Bologna

Hora: 11

-

Empoli - Udinese

Hora: 11

-

Roma - Sampdoria

Hora: 11