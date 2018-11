Los arbolitos de Navidad vienen con aumentos de entre el 15 y el 25%

Faltan tres semanas para que comience diciembre; sin embargo, las grandes cadenas de supermercados y los bazares de la ciudad comenzaron a adornar sus negocios con motivos navideños desde hace días. Poco a poco, los arbolitos empiezan a inundar las estanterías y a ocupar un lugar preponderante en la decoración.

En Salta, el espíritu navideño empieza a sentirse lentamente.

El 8 de diciembre es un día esperado por las familias católicas porque es el momento de armar y decorar el arbolito navideño. Para seguir esta tradición, este año se puede gastar menos de 400 pesos en un árbol de 90 centímetros o más de 3.000, en uno de 210 centímetros.

Según un relevamiento de El Tribuno en distintos comercios de la ciudad, los arbolitos navideños tuvieron un incremento que ronda entre un 15 y 25 por ciento desde el año pasado. Ese porcentaje varía de acuerdo a la calidad del producto que se elija.

Este año, armar desde cero un arbolito de Navidad le va a demandar a las familias salteñas un presupuesto que varía entre los 1.650 y 2.650 pesos. El cálculo incluye un pino de 1,50 metros de altura, con distintos accesorios como las tradicionales esferas, que salen entre 150 y 350 pesos, un juego de luces de colores que cuesta de 200 a 500 pesos y un puntal que cuesta entre 100 y 300 pesos.

Agregar adornos, cintas, boas para envolver el árbol o esferas brillantes encarecerá aún más el presupuesto.

Aunque todavía no está toda la oferta desplegada, los comerciantes expresaron que algunos salteños ya están haciendo sus compras porque temen que puedan subir los precios.

El gerente de un importante supermercado de la zona norte estimó que un 20% de los clientes que pasan por las cajas lleva algún adorno navideño.

"Lo que pasa es que todavía no comenzó el período fuerte de venta, que se estima que es durante la primera semana de diciembre hasta el 8, día en que hay que armar el arbolito de Navidad", expresó el encargado de la sucursal.

Muchos de los vendedores consultados comentaron que las ventas de adornos siguen hasta la misma Nochebuena.

A esta altura del año, muchos negocios venden remanentes de la temporada anterior, mientras que otros anticiparon la compra en los primeros meses del año para no sufrir la inflación. Este es el caso de un bazar ubicado en Balcarce y General Gemes. Según Cristina, su dueña, ella realizó un encargo anticipado en febrero de todos los productos necesarios para las fiestas. "Este año no aumenté mucho los precios, creo que están un 5% más que el año pasado, gracias a que compramos con mucho tiempo de anticipación las cosas. Estoy segura de que si no lo hubiese hecho, los productos hubiesen aumentado el doble", afirmó la comerciante.

Precios de árboles

El árbol de Navidad cumple un rol fundamental durante las festividades de fin de año. A sus pies se colocan los regalos y también se arma el pesebre. Es por eso que muchas veces las familias no miden gastos a la hora de comprar uno. En las casas de decoración más caras, pueden superar los 6.000 pesos.

Para los que no quieren gastar tanto o no le dan tanta importancia a preparar un árbol de Navidad pomposo y bien decorado, esta casa de regalería ofrece un arbolito armado y decorado, de 120 centímetros por 990 pesos.

Para los que tienen un presupuesto más acotado, en la calle hay posibilidades para todos los gustos y bolsillos. Uno de 120 centímetros puede arrancar en los 1.000 pesos y llegar hasta los 1.300. Otros precios: de 150 centímetros, de 1.200 a 1.500 pesos; de 160 centímeros, a 2.000; de 180 centímetros, a 2.300. Hay modelos de 210 centímetros que pueden superar los 3.000 pesos.

Tradición

La fecha señalada para el armado del árbol de Navidad es el 8 de diciembre, que coincide con una jornada muy significativa para la Iglesia Católica, ya que es el día de la Inmaculada Concepción de María.

La tradición navideña dicta que todos los habitantes de la casa deben participar, tanto de la decoración del arbolito como de la preparación del pesebre. En ese ítem también hay precios muy variados.

Se podrán encontrar desde pesebres armados por 250 pesos hasta los que tienen piezas individuales que pueden superar los 2.000 pesos.