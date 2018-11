Jimena Barón le dedicó un tweet a Gisela Barreto tras su polémico video sobre el sexo anal

En los últimos días se hizo viral un video desopilante de la exmodelo Gisela Barreto, en medio del debate sobre la ley de Educación Sexual Integral (ESI), explicando porqué está en contra del sexo anal e intentando explicar su postura poniendo de ejemplo el uso de un vaso con agua. Las redes estallaron en burlas y Jimena Barón no se quedó atrás.

"Esto es lo que les están enseñando a los chicos, que con tu cuerpo haces lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales, pero no señor, no se puede porque te lastimás, y te degenerás…", dice Barreto en "La fe mueve montañas", el programa que se emití por la señal TVL 1. Y agregó: "Lo mismo pasa con el vaso, si sirvo de culete, me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando. Es una falta de respeto", explicaba con total seriedad Barreto mientras en las redes sociales estallaban las burlas y los memes.

Jimena Barón (31) se subió a la ola de chistes e ironías sobre el "correcto uso del vaso" expuesto por Barreto y sorprendió con un tweet zarpado: "Lindo finde para entregar el vaso. AH, RE se iba a la mierda", escribió.

Lindo finde para entregar el vaso.

AHRE se iba a la mierda. — Jimena Baron (@baronjimena) 9 de noviembre de 2018

El apoyo y las risas de sus seguidores no tardaron en llegar. El tweet alcanzó los 45.000 likes, incluidos los de colegas como Carla Peterson y Nazarena Vélez y hasta de Marcelo Tinelli, que citó a Jimena y lanzó una carcajada virtual.

La respuesta más original fue sin dudas la de Pedro Alfonso (39), que reversionó la canción de Barón titulada "Qlo", cambiando esa palabra por "vaso" (tal como hizo Barreto en su didáctico video) y reclamándole a la participante del Bailando que se modernice. Ella le respondió con mucho humor: "Gracias @pedroalfonsoo por poner al día QLO #ELVASO".

Barón no fue la única famosa que hizo referencia a la analogía de Barreto, Moria Casán (72), fiel a su estilo, le escribió: “Cuando te laves tu ano, recto o como quieras llamarlo hacelo con agua bendita! A ver si ensuciás la bandera #ElSexoAberretado x la ignorancia es letal #SacaLaBandera y hablá de qué hacemos con los que usan su recto como elemento de placer!!!”.

Resta esperar la próxima emisión del programa de la exmodelo para ver si acusa recibo a las burlas, los memes y las críticas a su polémica postura.