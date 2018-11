Rata Zelaya: “Sin pretemporada, a los 70 minutos nos caemos”

La resignación se apoderó de la “Rata” Raúl Zelaya, autor del empate de Juventud, cuando llego el momento de hablar con la prensa. “A esta altura para nosotros es complicado. Nosotros necesitamos los puntos. Por ahí no entramos bien en el primer tiempo, cuando rifamos mucho la pelota y nos jugó un poco el cansancio. En el segundo tiempo mejoramos un poquito más. Se presentaron buenas situaciones, llegó el empate y tuvimos para ganarlo. Como siempre, nos volvemos a ir con poco”, comentó Zelaya

Luego el jugador analizó lo siguiente: “Antes del gol habíamos agarrado un poco la pelota. Le habíamos llegado por las bandas. Que era lo que teníamos que haber hecho en el primer tiempo.Lo que pasa es que juega un poco el cansancio. No haber hecho una pretemporada en un comienzo. Todo eso juega, la situación en la que estamos. Todo complica, así que uno como jugador se va dolido porque necesitamos los puntos para no pelear lo quiere nadie quiere pelear”.

Y el tema se instaló con respecto al bajón del equipo santo para cerrar los partidos. “Como dije, no tener una base de pretemporada llegamos a los 60 o 70 minutos y nos caemos. El rival después de los 70 minutos nos pasa por encima. Nos tiran pelotazos y nos empatan sobre la hora. Nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar eso, y vamos sumando para que sean 80 o llegar a los 90 minutos, que es lo que queremos”, declaró el Rata Zelaya.

De su gol reseño: “No fue mi mejor partido, porque erré muchos pases. No estuve en la velocidad que tenía que estar, pero me tocó convertir y es importante, pero en lo grupal no sirve de nada”.