Cómo será la última batalla entre River y Boca

“Todavía no estamos muertos, la puta que los parió...”. Con bronca, Carlos Tevez se retiraba del campo de juego de la Bombonera no sin antes recordarles a sus compañeros y a los que tomaron el mensaje en la transmisión de la pantalla chica que queda un partido más.

Marcelo Gallardo salió por un balcón festejando cual campeón ya consagrado. Una multitud recibe a los jugadores de River en el Monumental sintiéndose campeones o que, al menos, el 2 a 2 fue como haber ganado.

Hubo señales de un lado y del otro. Hay sensaciones, pronósticos alentadores para muchos y, quizá, no tanto para otros. Todo desembocará en la batalla final que todavía no está escrita. Pero lo del Apache y lo del Muñeco sugieren que uno se sintió menos y otro convencido. Son señales que no todos querrán reconocer pese a que no arrojan un claro ganador para la revancha que se disputará dentro de dos semanas.

La gran e inédita final de los colosos del fútbol argentino sigue atrapando por dentro y por fuera del país. Casi dos semanas más para seguir hablando de temas. Y hay muchas cuestiones para repasar, comenzando por el día y la hora del desquite del último duelo superestelar entre River Plate y Boca Juniors.

Como estaba previsto de antemano, el segundo capítulo se llevará a cabo el sábado 24 del corriente, a las 17, en el estadio Monumental. Salvo que otro diluvio lo impida.

El que gane en el Monumental, se queda con la Copa. No corre el gol visitante. Si vuelven a empatar en los 90 minutos habrá alargue y si siguen igualados, definirán por penales

La definición será mucho más sencilla de lo que supo ser cada llave de la Copa: el que gane en los noventa minutos se queda con la Copa Libertadores 2018 de América. Si llegasen a empatar nuevamente, por cualquier marcador, habrá un tiempo suplementario de los que no estamos acostumbrados a ver por estos lados. Durante esta extensión tanto Guillermo Barros Schelotto como Marcelo Gallardo o Matías Biscay podrán meter un cambio más. Y si siguen igualados, tan parejos como ayer, irán directo a los penales.

Hablando de los entrenadores, el Muñeco va a seguir suspendido, sin poder entrar al campo de juego para sentarse con los suplentes ni tampoco meterse en el vestuario. Ningún tipo de contacto con su cuerpo técnico ni con sus jugadores. Pero, a diferencia de lo que sucedió en la Bombonera, sí podrá estar presentar en el Monumental. En un palco. Solo eso.

En el repaso final también cabe recordar que River tendrá una baja y, quizá, dos altas. El delantero colombiano Santos Borré quedó suspendido por acumulación de amarillas, pero ya estarán listos para reaparecer Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio.

Boca, en tanto, cruza los dedos desde hoy para que la lesión de Cristian Pavón no sea nada grave. Leonardo Jara es otro que quedó entre algodones.

En la batalla final de Nuñez ninguno de los dos se guardará nada. Esta última y tremenda función será mucho más picante que la primera parte. Pablo Pérez, por ejemplo, volverá a ser el peleador que ayer casi que se escondió. Y sí, prefirió medirse para no perderse la revancha. ¿Quién no lo haría?