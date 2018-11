"No son constituyentes, son convencionales municipales"

El malestar que manifestaron exconvencionales municipales de San Lorenzo, por la modificación y eliminación de artículos en la carta orgánica, sorprendió en la Cámara Baja.

El diputado Guillermo Martinelli salió a poner claridad e hizo notar numerosas contradicciones al mandato constitucional en el que se incurrieron al elaborar la carta orgánica.

Martinelli subrayó que tenia artículos que "eran incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico principal". Dijo que sorprendió que "dijeran que eran convencionales constituyentes y originarios, lo que dista mucho de ser convencionales municipales". La carta orgánica "no es una constitución; ningún municipio es independiente o una república; y no se puede desconocer la constitución provincial o nacional", enfatizó. Dejó en claro que los legisladores son competentes para compatibilizar la carta orgánica con la manda constitucional. "Existe una jerarquía jurídica que no se puede desconocer", sostuvo y subrayó que los municipios, por mandato constitucional, son organismos autónomos. No obstante, dijo que "establecieron que el municipio tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones" cuando en realidad, tienen que ser "obedientes de la constitución y las leyes; esto es el sistema republicano, representativo y federal", acotó.

"Haber puesto que son independientes, significa que creen que están fundando la República de San Lorenzo", observó. Como criterio equivocado, hizo notar que a la figura del intendente se la asoció con el Poder Ejecutivo, cuando el municipio tiene Departamento Ejecutivo. "En la pretensión de ser independientes han creado un Poder Ejecutivo, a contramano de lo que es un municipio".

Tras marcar numerosas contradicciones, pregunto: "¿Somos nosotros lo que cometimos error, o son ellos; yo creo que en forma aviesa, porque es gente preparada; que se desafíe a la constitución demuestra que tienen un equívoco, creer que ellos con convencionales constituyentes y originarios, es decir fundacionales de este nuevo estado, que se esta creando". Martinelli aclaró finalmente que los diputados solamente estaban señalando "los hechos y el derecho".