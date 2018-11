Otamendi, Salvio y Zaracho fueron desafectados

El defensor Nicolás Otamendi y los mediocampistas Eduardo Salvio y Matías Zaracho fueron desafectados hoy por lesión del seleccionado argentino que esta mañana inició los entrenamientos en Ezeiza con vistas a los amistosos ante México, el próximo viernes y martes 20 en Córdoba y Mendoza, respectivamente.

El zaguero del Manchester City de Inglaterra no acudirá a la citación por una tendinopatía aquiliana en la pierna derecha; Salvio -jugador del Benfica portugués- presenta un esguince en el tobillo izquierdo y Zaracho -de Racing-, un esguince en la rodilla derecha.

Las prácticas del equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzaron hoy con 19 futbolistas, algunos de ellos, arribados horas antes al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

El defensor del Villarreal de España Ramiro Funes Mori, apenas arribado al país, asumió que los jugadores convocados deben “aprovechar estos partidos y estar a la altura para seguir siendo citados”.

El ex River Plate apuntó que se están preparando “para la Copa América del año que viene”, a pesar de que no está definida la continuidad del director técnico interino, Scaloni.

“Tenemos que demostrar que estamos a la altura de la selección y ganar un lugar para estar”, agregó Funes Mori.

El aeropuerto de Ezeiza también registró las llegadas de los volantes Erik Lamela y Santiago Ascacíbar, el arquero Paulo Gazzaniga y el delantero Lautaro Martínez.

Lamela, volante de Tottenham de Inglaterra, expresó su satisfacción por la vuelta al seleccionado luego de una lesión que lo tuvo inactivo durante 13 meses con dos operaciones en la cadera.

“Esperé mucho tiempo y quiero aprovechar esta chance. En el tiempo que estuve lesionado solo pensé en recuperarme. Ahora volví, estoy bien y disfruto de estar acá que es lo más lindo que hay”, indicó el ex River y Roma de Italia.

Por su parte, Gazzaniga, compañero de Lamela en el club londinense, significó la gran sorpresa en la convocatoria de Scaloni con su primera citación para el seleccionado argentino.

“Me encuentro con confianza, contento y suma para estar acá. Recién ahora estoy cayendo, recién ahora me doy cuenta todo lo que generó la convocatoria”, expresó el arquero de 26 años.