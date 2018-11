Tucumán: rechazan proyecto para prohibir el aborto en caso de violaciones

Las comisiones de Familia y Derechos de la Mujer de la Legislatura de Tucumán rechazaron hoy los proyectos que intentaban obstaculizar las interrupciones legales de embarazo de las mujeres víctimas de violaciones, que se habían elevado la semana pasada para su tratamiento, confirmó hoy la legisladora Sara Assan.

La titular de la comisión de Familia de la Legislatura local le explicó a Télam que el cuerpo legislativo "no tiene intención de tratar este tipo de leyes" porque van en contra de legislación de fondo como el Código Penal y "no podemos apartarnos de tratados nacionales e internacionales que están legislados".

Los proyectos no llegarán al recinto para su tratamiento, y ambas presentaciones fueron archivadas y no podrá insistirse con el tema, precisó la presidenta de la Comisión de Familia de la Legislatura de Tucumán.

Las comisiones se reunieron en forma conjunta para evaluar las iniciativas impulsadas por el radical Raúl Albarracín, por un lado; y por el peronista Marcelo Caponio y otros 28 legisladores.

Assán, representante del partido Concentración para la Democracia, firmó el proyecto para su presentación pese a "no estar de acuerdo con su contenido", porque consideró que "estos temas merecen ser debatidos y tratarlos" por el cuerpo.

Fuerte polémica

A partir de la presentación del último proyecto, el jueves se desató una fuerte polémica por los proyectos que proponían dar cumplimiento al artículo 146 de la Constitución, según el cual el Estado reconoce a la salud como "derecho fundamental de la persona" y el "derecho a la vida desde la concepción".

"En este proyecto de ley se sienta como política de Estado la obligación de salvar las dos vidas, y en tal sentido el Estado debe armonizar los derechos de la mujer embarazada con los derechos del niño por nacer, procurando buscar alternativas al aborto, entre ellas, además de la contención integral de la mujer, la adopción del niño", plantea el texto rechazado.

En uno de los capítulos se hacía referencia a la situación de mujeres embarazadas víctimas de violación y se disponía que el Estado Provincial debía brindar a la mujer víctima, de manera inmediata y permanente, asistencia integral médica, psíquica, psicológica, sexual, reproductiva, legal y espiritual.

"La mujer víctima de violencia sexual deberá ser informada en forma completa y detallada de las consecuencias físicas y psicológicas que apareja un aborto, tanto en su persona como en la vida del niño que lleva en su vientre", se remarca.

"El texto del proyecto no hablaba de la prohibición del aborto de una mujer abusada, pero establece una serie de estudios y tratamientos que dilata los tiempos y sabemos que eso no es conveniente", explicó Assán.

"Mi opinión es que hay derechos de la mujer que están adquiridos desde 1921 y establecen que el aborto no es punible para mujeres abusadas", agregó.

La legisladora sostuvo que "ninguna mujer llega a esta situación de este tipo porque quiere y si nosotros con las leyes no contemplamos sus derechos, merece mi rechazo como mujer, madre y hermana", concluyó.

Protesta

En tanto, militantes de organizaciones de izquierda y a favor del aborto legal se manifestaron hoy frente a la Casa de Tucumán en esta capital para rechazar la iniciativa de varios legisladores para que en esa provincia se prohíba la interrupción voluntaria del embarazo incluso en casos de violación.

Si bien este lunes el proyecto no obtuvo dictamen durante el debate de comisiones de la Legislatura y parecería caerse, las agrupaciones advirtieron que "puede ocurrir que lo quieran sacar por otro lado".

Cientos de personas se concentraron pasadas las 17 en el edificio provincial, ubicado en Suipacha al 140, en el centro porteño, cortando el tránsito en la cuadra.