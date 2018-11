Juventud Antoniana va por la revancha frente a Central Norte en el Anual

Un martes 13, considerado como un día de mala suerte, ocho equipo definirán su suerte en el torneo Anual de la Liga Salteña, que hará disputar hoy las revanchas de los octavos de final.

Los supersticiosos seguramente tomarán los recaudos necesarios para intentar contrarrestar una fecha tan negativa, porque se determinará nada menos que su continuidad en la competencia.

En un día tan “negro”, Central Norte intentará abrochar la clasificación cuartos de final frente a Juventud Antoniana, al que recibe en el estadio Dr. Luis Güemes, a partir de las 16.30. Cabe destacar que solo se autorizó la presencia de la parcialidad local.

Central, identificado como el azabache, quizás le haga honor a una fecha tan resistida y elimine a su clásico rival.

El cuervo buscará sacarle réditos a la diferencia que logró alcanzar en la ida, donde se impuso ante Juventud por 3 a 2, en Fray Honorato Pistoia.

Cristian Zurita, técnico de Central Norte, tiene pensado retocar el once titular, dependiendo de la evolución de algunos jugadores golpeados. La única variante confirmada es la Lucas Rodríguez, quien se adueñará de los tres palos en remplazo de Ignacio Garnica.

El santo intentará contrarrestar la mala energía haciendo valer su apelativo y amagar a su histórico rival en casa.

Luis Flores, conductor del equipo antoniano, tendrá una difícil parada porque debe dar vuelta el resultado o al menos imponerse por la mínima diferencia para forzar la definición con tiros penales.

El primer clásico fue muy parejo, no hubo una superioridad notoria en un campo de juego que no ayudó.

Central Norte y Juventud, con las energías renovadas, lucharán mano a mano en un martes 13 que opacará la fortuna de alguno.

Otro cruce que también promete muchas emociones es el de Gimnasia y Tiro, de local, en el Gigante del Norte, con San Antonio, a las 16.30. Este partido será el único donde se permitirá el ingreso de ambas hinchadas.

El albo llega algo golpeado, pero a la vez confiado que podrá revertir el resultado adverso en la ida, donde fue superado por la villa 3 a 2.

San Antonio, de buen andar en la fase Repechaje, depende de si mismo para continuar en carrera será fundamental que sepa hacer valer la diferencia a favor y definir la serie.

Por último, en cancha de Juventud, Argentinos del Norte defiende la buena victoria que logró en el partido de ida frente a Villa Primavera (2-1), con el intento de sentenciar la llave en la revancha (16.30).

En el militar están decididos a continuar luchando por alcanzar el título del campeonato doméstico. Tiene todo favor para lograr su próximo objetivo porque enfrente tiene a unos de los equipos que no estuvo a la altura del torneo.



Octavos de final

Partido de ida



Mitre 1 - Atlas 1

Leonel Ramírez - Emanuel Guerrero.



Partidos revanchas



Hoy, a las 16.30

C. Norte vs. Juventud

Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Javier Bustelo



Gimnasia vs. San Antonio

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Gustavo Gómez



Argentinos vs. Primavera

Estadio: Fray Honorato

Árbitro: Franco Acosta