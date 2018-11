Mariano Huber deja a Los Mayuatos

Fue el comandante de las mejores campañas en la historia de Los Mayuatos, el seleccionado salteño de rugby, en los campeonatos argentinos, pero llegó la hora de decir adiós. Mariano Huber deja de ser el entrenador del combinado provincial, justo en la previa del amistoso que la Selección jugará ante Brasil, el martes 27 de este mes.

Si bien las razones no dieron a conocerse, las diferencias de Huber con la dirigencia respecto al armado del plantel, aparece como el principal detonante. Ahora, el técnico se dedicará a diagramar su temporada 2019 al frente del Jockey Club en el torneo Regional del NOA.

Carlos Martearena, el titular de la Unión de Rugby de Salta, dialogó con El Tribuno y comentó que “el consejo de la Unión lo resuelve este martes (por hoy)”, como así también la sede del choque amistoso con Brasil.

El ahora exDT de Los Mayuatos iba a tener su despedida al frente del plantel que mejores logros cosechó en la provincia. Es que las dos últimas campañas fueron inolvidables para el rugby de Salta: en 2016 pelearon hasta la última fecha y terminaron terceros, con victorias históricas como a Tucumán en el Jardín de la República, más precisamente en la cancha de Universitario (T). En 2017 Salta terminó en el cuarto lugar, también con otra gran campaña y sumando ambas, al único rival que no pudo vencer fue a Buenos Aires.

Por ese motivo, la columna vertebral del equipo no iba a variar respecto a las selecciones de 2016 y 2017, pero con la llegada de un próximo entrenador, esto puede cambiar.

“Los Tupís” llegarán a Salta tras un amistoso que tendrá días antes con Tucumán, en la vecina provincia, mientras que Los Mayuatos no juegan desde el pasado Campeonato Argentino, ya que este año entró en un impasse por decisión de la Unión Argentina de Rugby.

Está previsto que en la previa de ese encuentro jueguen Los Mayuatitos ante Los Naranjitas (el seleccionado tucumano).