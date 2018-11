People’s Choice Awards 2018: los ganadores de la noche del domingo

Cada año, los People’s Choice Awards le dan la potestad al público de reconocer a los más destacados en la música y el cine. La edición 2018 de los premios se realizó el domingo en California y la cinta .Avengers: Infinity War” y la rapera Nicki Minaj fueron las grandes triunfadoras.



Las películas Black Panther, la serie This Is Us y los cantantes Taylor Swift y Ed Sheran llegaron a la gala con la mayor cantidad de nominaciones, pero en el estrado del Baker Hanger de Santa Mónica, California, destacaron otros.



Grupo del año

BTS ganó el premio al grupo del año. El grupo de K-Pop triunfó y aunque no estuvieron presentes, agradecieron a sus fans con un video por el apoyo.

RM, Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope, V y Suga, los miembros de la agrupación, compitieron con Twenty One Pilots, Panic! At the Disco, 5 Seconds of Summer y sus compatriotas de Super Junior en la categoría Mejor grupo del 2018. En esta categoría lograron triunfar.

“Tenemos ganas de volver a verlos en Estados Unidos”, dijo RM tras saber del triunfo de BTS.



Actualmente la banda está de gira en Asia.

Los People’s Choice Awards 2018 tuvieron 43 categorías y los ganadores de cada una de ellas fueron seleccionados mediante la votación del público.