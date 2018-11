La última temporada de Game of Thrones ya tiene fecha de lanzamiento

La cadena estadounidense HBO anunció que la octava temporada de su famosa serie ‘Juego de Tronos‘ se estrenará el próximo mes de abril, subrayando que será la última.

En ese marco es que los fanáticos de la serie basada en los libros de George R.R. Martin ‘Canción de hielo y fuego‘ podrán ver a sus personajes favoritos en la pantalla chica en 2019.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH