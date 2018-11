De cara al partido revancha por la final de la Libertadores, Ponzio y Scocco intensifican la recuperación

El capitán de River Plate, Leonardo Ponzio, y el delantero Ignacio Scocco, realizaron este martes por la mañana trabajos de kinesiología e iniciaron la recta final de sus recuperaciones para poder jugar la revancha de la final de la Libertadores ante Boca el 24 de noviembre, tras el empate en dos goles en La Bombonera.

Ponzio, quien sufrió un desgarro en la revancha ante Gremio hace dos semanas en el bíceps femoral derecho, recibirá el alta médica esta semana y podrá ser parte de las prácticas de fútbol del jueves y viernes.

Scocco, quien tuvo una sobrecarga muscular en el gemelo derecho en el partido ante Estudiantes el 3 de noviembre y que se resintió en la previa del primer Superclásico, necesitará algunos días más de recuperación y llegará sin problemas a la segunda final.

Tanto el volante central, por su historia en los clásicos coperos y ascendencia en el grupo, como el goleador -ante la suspensión de Rafaél Borré por acumulación de amarillas- son jugadores fundamentales en los preparativos para la final ante Boca.

Si bien faltan 11 días para el partido en el Monumental, Marcelo Gallardo, iniciará este jueves en el predio de Ezeiza los trabajos y la planificación para definir el equipo titular y el banco de suplentes que enfrentará al xeneize.

Al no haber recibido amarillas los zagueros centrales, Javier Pinola y Jonatan Maidana, ni los volantes Enzo Pérez y Gonzalo Martínez, el Muñeco tiene a casi todos a disposición para el partido a jugarse en el Monumental.

El plantel millonario trabajará hasta el sábado por la mañana en el predio de Ezeiza y tras el descanso del domingo, volverán al predio el lunes y martes de la semana que viene, para concentrar en Los Cardales nuevamente el miércoles previo a la final.

Si bien el posible equipo titular es una incógnita, si no surgen imprevistos, los jugadores que tienen un lugar casi seguro son: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Maidana, Pinola y Milton Casco; Pérez, Leonardo Ponzio, Pity Martinez y Pratto.

Los puestos vacantes dependerán de la buena recuperación de Scocco como del nivel en los entrenamientos de Ignacio Fernández y el juvenil Exequiel Palacios, quien no tuvo un buen partido en La Boca el domingo pasado.

En otro orden de cosas, los socios de River abonados al sistema “Tu lugar en el Monumental” que reservaron la semana pasada cerca de 50 mil lugares del estadio, comenzaron este martes a cumplir con el planificado sistema de retiro y abono de localidades.

El sistema seguirá por sectores hasta el martes que viene, para evitar largas colas e inconvenientes. En las próximas horas se conocerá el cupo limitado que quedará para los integrantes de la Comunidad Somos River.

Por último, el club millonario también anunciará sobre el fin de esta semana que no habrá venta online para invitados, pues los socios y abonados agotarán todas las localidades, al tiempo que la dirigencia de River espera una recaudación récord de unos 100 millones de pesos.