Fortuny, de nuevo en Sudamérica XV 

El entrenador del combinado Sudamérica XV, Daniel Hourcade, designó horas atrás el plantel que se medirá el sábado próximo con el seleccionado de Paraguay, en un partido que se desarrollará en el club San José, de la ciudad de Asunción, y el salteño Diego Fortuny no solo fue nuevamente convocado, sino que además volverá a ser el capitán.

En la lista de jugadores elegidos por el ex entrenador de Los Pumas sobresalen las presencias de Rodrigo Martínez, Marcos Brovetto, Juan Manuel Rodríguez, Matías Elías, Ignacio Inchauspe, Domingo Miotti, Facundo Ferrario y del propio Fortuny, pieza fundamental para Hourcade.

Estos ocho jugadores integraron el equipo titular que superó en Santiago de Chile, en el choque que Sudamérica XV venció al equipo trasandino por 38-21 en el estadio La Pintada, de la capital del país.

El conductor del conjunto Sudamérica XV señaló: “Es importante darle rodaje al equipo al igual que frente a Chile, y por ello en esta oportunidad fueron convocados nueve jugadores nuevos”.

“El desafío es importante y hay que estar a la altura de la competencia”, agregó Hourcade.

El plantel convocado es el siguiente: los tres cuartos son Andrés Álvarez (Gatos Rugby Club de Colombia), Pablo Avellaneda (Tucumán Rugby Club) Marcos Brovetto (Montevideo Cricket Club), Juan Dávila (Gatos Rugby Club de Colombia), Martín Elías (Atlético de Tucumán), Ignacio Inchauspe (Olivos), Santiago Mansilla (Córdoba Athletic), Domingo Miotti (Tucumán Lawn Tennis) Facundo Ferrario (Jockey Club de Rosario) y Jhon Urrutia (Fénix Rugby Club de Colombia).

Los forwrads designados son Jefferson Ceballos (Espartanos de Colombia), Martín Darraq (Cuervos de Uruguay), Diego Fortuny (Universitario de Salta), Roberto Garese (Carrasco Polo Club de Uruguay), Rodrigo Martínez (Los Tordos), Héctor Navarro (Duendes de Rosario), Ignacio Péculo (Old Christian’s, de Uruguay), Yerson Cañas (Gatos de Colombia), Juan Manuel Rodríguez (Club Trébol de Paysandú, Uruguay), Martín Santiago (Los Tordos), Juan Pablo Santilli (Deportiva Francesa) e Iñaki Ustáriz (Champagnat).