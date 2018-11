"La comuna no recibió ni una camiseta de las donaciones"

El jefe comunal anteño, cuyo pueblo resultó muy castigado por una serie de tormentas en el último mes, desmintió de manera tajante las noticias acerca de que la Municipalidad haya tirado en el basural gran parte de la ropa recibida en donación de todas las latitudes de la provincia. “El párroco y el pastor de la iglesia evangélica fueron los únicos que recibieron todo”, aclaró.

¿De dónde provienen las denuncias acerca de que tiraron buena parte de la ropa de las donaciones al basural?

De gente mal intencionada que quiere hacer política con la desgracia ajena. Aquí hay que ser muy claro y terminante y decir que la Municipalidad no recibió nada de todas las donaciones. Todo fue recibido públicamente por el párroco y el pastor evangélico del pueblo.

Pero en las fotos se ve ropa tirada en el basural...

Claro. Porque era ropa que el párroco Sergio Chauque recibió en muy mal estado. Estaban todas las prendas apolilladas o podridas y en otros casos había una sola zapatilla de varios pares. También hay que decir que un señor de apellido Vasilof aclaró que ellos mismos fueron a tirar al basural mucha ropa de su familia que se había arruinado por completo durante la inundación.

¿Cómo está el tema de las inundaciones al día de hoy?

Lamentablemente, debemos decir que el lunes cayeron otros 122 milímetros de lluvia, lo que nos complicó otra vez el panorama en varios sectores del pueblo. Pero los más castigados esta vez resultaron los parajes Palo a Pique y Manantial, ya casi en el límite con el departamento Rivadavia, a unos 70 kilómetros al este del pueblo, donde se registró un temporal con vientos huracanados y granizo con cerca de 150 milímetros de agua, lo que perjudicó mucho a las casi 200 familias criollas que viven en diferentes puestos.

¿Qué perspectivas climáticas hay de ahora en adelante?

Tenemos que ser realistas aunque no podamos llevarle buenas noticias a la gente. No podemos crearles falsas expectativas. Tenemos que saber que de ahora en adelante cualquier lluvias de más de 80 milímetros nos va a complicar porque las capas freáticas están saturadas y la tierra no absorbe más agua. Esta situación es típica de febrero o marzo, hacia el final de la temporada de lluvias, pero ahora la tuvimos entre octubre y noviembre.

¿Qué acciones de remediación se están tomando?



Varias. Por un lado, hoy (por ayer) no reunimos con los equipos técnicos de la Secretaría de Asuntos Agrarios, que ya hicieron un relevamiento de la situación y están elaborando el informe para un decreto ley del Poder Ejecutivo que declarará la emergencia y/o desastre agropecuario en Saravia.

Ese instrumento nos servirá también para que desde Nación baje ayuda para la emergencia. De hecho también estuvimos reunidos con el vicepresidente del Banco de la Nación, José Luis Gómez Centurión, quien nos adelantó la buena predisposición del directorio de esa entidad financiera para otorgar créditos blandos al sector de la producción para poder reconstruir sus instalaciones, dado que se perdió más del 50% de la cosecha y de los invernaderos.

De hecho, Defensa Civil provincial y Desarrollo Social de la Nación nos brindaron toda la asistencia para las familias perjudicadas en la emergencia.