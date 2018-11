"Estoy disfrutando después de perderme el Mundial"

Emanuel Mammana vivió muchas cosas como futbolista profesional a pesar de sus cortos 22 años y ahora está transitando por una revancha en el seleccionado argentino, algo que está “disfrutando” con esta nueva convocatoria al equipo nacional después de perderse el Mundial de Rusia “por una lesión muy grave”.

“Estoy disfrutando este momento porque tuve una lesión grave. Por suerte esta vez me tocó la convocatoria de (Lionel) Scaloni y la verdad que no lo esperaba. Ahora lo que tengo que hacer es ganarme un lugar en el plantel”, confió Mammana al finalizar la práctica a plantel completo desarrollada este martes por la tarde en el predio de AFA, en Ezeiza.

“En su momento fue difícil porque me quedé afuera del Mundial, pero ahora debo pensar en presente y en positivo, porque estar en la selección es todo lo que soñamos como futbolistas y desde el primer día debemos hacer las cosas bien”, remarcó.

Mammana, un producto genuino de la cantera riverplatense, se rompió los ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla izquierda a principios de marzo pasado jugando para su equipo ruso, Zenit, de San Petersburgo, cuando era una “fija” para estar en el Mundial bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli, de quien justamente Scaloni era ayudante de campo.

“Cada entrenador tiene su forma de juego, su táctica, y todos son diferentes. Por eso nosotros debemos adaptarnos a cada uno. Este cuerpo técnico es excelente y el grupo de jugadores también lo es”, se manifestó Mammana tratando de no entrar en comparaciones.

“Estos dos partidos servirán para mostrarnos, y principalmente mirando la Copa América del año que viene en Brasil, para demostrarle al técnico que queremos estar. Esperemos que con este recambio de jugadores podamos avanzar lo más lejos posible y conseguir títulos”, se ilusionó.

Mammana no pudo evadir en el final de la charla un vaticinio sobre lo que puede suceder con “su” River en la segunda final de Copa Libertadores ante Boca Juniors del próximo 24 de noviembre.

“River tiene chances de quedarse con la Libertadores porque tiene el plus de definir de local”, enfatizó quien conoce bien desde adentro lo que pasa cuando el millonario debe resolver cuestiones importantes en su casa.