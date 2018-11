Cómo funcionaba el laboratorio de bromatología que explotó y voló por los aires

Un microscopio, una heladera, separadores de tubos de ensayo, un autoclave para esterilizar elementos, tres mecheros tipo anafe, banquitos, y una estufa. Todos estos elementos existían en el que era el laboratorio de bromatología del Centro Cívico Municipal (CCM), hasta el domingo alrededor de la 1, momento en el que explotó por los aires.

En ese lugar, inaugurado hace tres años y que tenía una dimensión de 80 metros cuadrados, diariamente solían trabajar una bioquímica encargada, y al menos dos auxiliares, aunque una licenciada colaboraba eventualmente. Realizaban análisis microbiológicos, bacteriológicos de muestras de alimentos decomisados provenientes de puestos de venta de comidas, restaurantes, confiterías o de la venta callejera ilegal, por sospechas de intoxicación o tras una denuncia.

La última vez que los profesionales estuvieron en el laboratorio, el único que había en el CCM, fue el viernes entre las 13 y 14, horario de salud. Momentos antes habían trabajado con algunos cultivos.

"No eran nada peligrosos. No generaban ningún tipo de riesgo de explosión ni tóxicos. No había ningún elemento químico que pueda ocasionar este tipo de explosión", explicó a El Tribuno el subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda.

Allí no había atención al público, ya que la Dirección de Bromatología funciona en el pasaje Castro y Gemes, en la zona céntrica. Tampoco había gas natural puesto que el CCM no cuenta con ese servicio, aunque sí existe un cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) a granel, conocido como "chancha". En el único lugar que había gas a través de esta alternativa era en el laboratorio.

"Cumplía con todas las normas de seguridad, con las válvulas. La colocó una empresa reconocida en el rubro", dijo Avellaneda.

El gran cilindro se recargaba cada dos o tres meses. "De acuerdo a lo que me informaron, después de la explosión la garrafa contaba con casi la mitad del gas. No estaba vacía", aseguró el funcionario.

Aún se aguardan los resultados finales de las pericias que determinarán la causa de la explosión y la pronunciación del fiscal penal 5, Horacio Córdoba Mazuranic. El lugar que fue epicentro de la explosión permanece vallado.

Avellaneda dijo: "En el laboratorio no se hacían análisis toxicológicos porque no contábamos con la máquina y los insumos suficientes aún. Estábamos en proceso de comprarlas porque queríamos hacer análisis más complejos".

El cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) a granel, conocido como "chancha"

Dudas

En el CCM manifestaron sus dudas e incertidumbre con relación a la causa de la explosión. Un informe de la Policía da cuenta que se produjo por un escape de gas de una garrafa y la explosión detonó cuando un guardia tocó un interruptor.

En la Municipalidad les llama la atención que la fuga de gas se haya producido el sábado a la tarde o tarde noche. Puntualizaron que si los profesionales del laboratorio cumplieron sus tareas hasta las 13 o 14 del viernes y habría habido una falla en el cierre de alguna llave, se tendría que haber sentido el olor a gas ese día.

Ese motivo les hace interpretar que si hubo una falla voluntaria o involuntaria, ésta se habría activado el sábado, día en el que no hay actividad laboral.

El subsecretario de Obras Públicas, Francisco Agolio, manifestó que esperarán que la fiscalía interviniente autorice el ingreso al laboratorio para relevar los daños sufridos que son de bastante consideración y analizar cómo quedó el tendido eléctrico e instalaciones.

Además, indicó que la edificación del sector afectado del CCM puede esperar un tiempo y que la prioridad son los vecinos. "Estamos en plena tarea de ejecución de las obras para reparar los daños causados por la explosión en techos, ventanas y puertas de las viviendas. Van bastante rápido y los residentes están conformes", dijo.

El presidente de la Cooperadora Asistencial, Pablo Outes, informó que las reparaciones pueden culminar en el plazo de una semana a 10 días. También destacó que el Tribunal de Faltas trabaja normalmente y que se hizo una pequeña división en el área donde estaban los jueces, que se está reparando.

Outes señaló: "La empresa Amarilla Gas iba a hacer un informe. El municipio ha realizado trámites para notificar a la aseguradora".