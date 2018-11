Nicolás Dujovne: "Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo hoy que en la Argentina "nunca se pudo hacer un ajuste" de la magnitud actual "sin que caiga" el Gobierno, pero resaltó que la administración de Mauricio Macri logró llevarlo a cabo "sin cepos, confiscaciones ni represión financiera".

Según el funcionario, la Argentina, entre este año y el próximo, está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del PBI.

El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos va a caer de 5% a 1,5% del PBI, un ajuste externo de casi 3,5 puntos.

"El tipo de cambio mostró un ajuste de casi 40 puntos porcentuales. En la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno", enfatizó Dujovne, al disertar en el acto por el 50 aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En ese marco, el jefe del Palacio de Hacienda indicó también que "para converger a la meta fiscal que necesitamos no nos alcanzaba con el gasto. Todo el ajuste que hemos hecho hasta 2018 fue del lado del gasto. El ajuste fiscal del año próximo se hace mitad y mitad entre baja de gasto y suba de impuestos".

A la vez, resaltó que "más allá de haber recurrido a impuestos transitorios, es muy importante que no recurrimos a controles de capitales, cepos, confiscaciones ni represión financiera".

"Nuestro compromiso con la baja de impuestos es total, pero con la estabilidad macroeconómica lo es más", enfatizó.

Para Dujovne, "esto nos fortalece y muestra que Argentina es capaz de afrontar una situación difícil sin apelar a soluciones mágicas como hizo en el pasado, que han fracasado. Esto se va a plasmar en una recuperación de la actividad que la veremos el año que viene".

Y añadió: "Estamos convencidos de que estamos ordenando la Argentina desde el punto de vista monetario y financiero".

Dujovne resaltó: "Les digo a los inversores que se queden tranquilos. Cambiemos va a ganar las elecciones".

"Como las sociedades no vuelven al pasado, vamos a ganar las elecciones. Cuando terminemos el siguiente mandato, en 2023, van a estar a la vista los buenos resultados y finalmente vamos a ver tasas de crecimiento mucho más elevadas y la discusión va a ser muy distinta. Allí va a ser antipolular proponer cambios radicales a los que venimos haciendo", señaló.