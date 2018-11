Ponzio recibió el alta médica y podrá jugar la superfinal ante Boca

El mediocampista de River Leonardo Ponzio recibió hoy el alta médica por lo cual el técnico Marcelo Gallardo recuperó una pieza fundamental para el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores ante Boca que se jugará el sábado 24 de noviembre en el estadio Monumental.

El futbolista se recuperó de un desgarro grado uno que sufrió en el bíceps femoral derecho en el encuentro ante Gremio en Brasil que le impidió estar frente al elenco de La Ribera en el partido de ida del certamen continental jugado el pasado domingo en la Bombonera.

De esta manera, Gallardo tendrá disponible a un jugador fundamental en el equipo y ahora deberá definir quién saldrá del once titular para dejarle su lugar a Ponzio aunque se estima que el que tendría más chances de no jugar es Enzo Pérez ya que Gonzalo Martínez y Exequiel Palacios serán de la partida.

En tanto, el que aún no está al cien por cien es el delantero Ignacio Scocco, quien sufrió de una fuerte contractura en el gemelo de la pierna derecha que le hizo perder el partido de ida el pasado domingo.

Scocco trabajó en el gimnasio y volvió a hacer trabajos de kinesiología para acelerar su recuperación para ver si llegará en condiciones de estar en el encuentro de vuelta el próximo sábado 24 de noviembre en el Monumental.