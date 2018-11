Mercado: “Si Messi decide volver no lo va a discutir nadie

El defensor de la Selección argentina Gabriel Mercado aseguró que si el capitán Lionel Messi decide volver en la próxima convocatoria “no lo va a discutir nadie”, y se mostró esperanzado en el futuro del equipo para la Copa América.

“Si Leo considera que puede volver en la próxima convocatoria, no lo va a discutir nadie”, afirmó Mercado.

Desde que está Lionel Scaloni como entrenador, Messi no ha tomado parte de ninguna de las tres convocatorias y su último partido con la camiseta albiceleste fue en los octavos de final ante Francia, en la eliminación del Mundial de Rusia 2018.

El ex jugador de Racing, Estudiantes y River, que actualmente está en el Sevilla de España, reconoció también que “si jugás en la Selección argentina siempre vas a estar expuesto a diferentes opiniones”.

“No puedo tirar cohetes si hablan bien de mí, pero tampoco quedarme en la cama si dicen críticas malas”, aclaró el lateral derecho.

Al hablar sobre la eliminación en el último Mundial de Rusia, Mercado remarcó: “Teníamos al mejor jugador del mundo con la ilusión de ganar la Copa del Mundo. No hicimos un buen mundial. En los primeros partidos no pudimos responder al nivel que toda Argentina esperaba. Nos tocó una selección que era una candidata a ganar el Mundial. Estuvimos ganando el partido faltando 30 minutos y el fútbol es muy cambiante”.

El jugador indicó que para él fue una tristeza enorme, pero comentó que ahora se ilusionan con obtener la Copa América que se disputará en Brasil el próximo año.

“Ganar un mundial es muy difícil y es un privilegio para pocos. Yo quería llegar a la última semana, aunque el anhelo de jugar para mí país lo haya cumplido”, aseguró el defensor quien además agregó: “Hay muchos chicos jóvenes que están haciendo muy bien las cosas en sus clubes y serán la base que tendrá la Selección para la Copa América y para el próximo Mundial en Qatar”.

Por otro lado, a la hora de referirse a la final entre River y Boca en el estadio Monumental, por la Copa Libertadores, Mercado explicó que le hubiese gustar estar en el partido, sobre todo porque “en todos estos años del torneo nunca se habían enfrentado en un partido de esa magnitud”.

“Nosotros estamos criados para eso. Porque de chico sabemos que uno gana y otro pierde y somos muy competitivos a todo lo que jugamos. Siempre está en la cabeza el poder perder, pero pesa más que podés ganar y quedar en la historia. Si uno hace las cosas bien y ganás la gente te lo va a reconocer el resto de tu vida”, sentenció Mercado con relación al superclásico.

Sobre el partido indicó que “será un partido superparejo, por más que se diga lo que se quiera, y encima en una Copa Libertadores”.

“Será un partido cerrado, como en la Bombonera, y hay muchos condimentos para que se vivan cosas muy lindas”, afirmó Gabriel Mercado quien jugó cuatro años en River y consiguió siete títulos, entre locales e internacionales, antes de emigrar al Sevilla.