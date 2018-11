Patronato será una prueba para muchos jugadores de Boca

Boca, con la cabeza y el corazón puesto en la revancha contra River por la segunda final de la Copa Libertadores, utilizará el partido del próximo sábado con Patronato por la Superliga como una prueba para varios jugadores que pueden estar en el Superclásico.

Boca recibirá en la Bombonera a Patronato el sábado, a las 17, en un partido adelantado por la fecha 13 de la Superliga.

Guillermo Barros Schelotto pondrá ante Patronato a la mayoría de los jugadores que habitualmente no son titulares y algunos de ellos tendrán su “examen” para ver en qué momento futbolístico están y si pueden ser titulares o integrar el banco de suplentes en la esperada final del Monumental.

Esteban Andrada, quien será el arquero el próximo fin de semana, ya repuesto tras estar dos meses parado por una fractura de maxilar, será uno de los más observados.

Allegados al cuerpo técnico sugieren que de verlo bien el sábado es muy posible que sea titular ante el clásico rival, no obstante el buen nivel que tuvo Rossi, una de las figuras del empate 2 a 2 en el partido de ida.

El resto del equipo para enfrentar a Patronato, aunque ayer Guillermo no paró un once en la práctica a puertas cerradas en el predio Pedro Pompilio, podría ser: Andrada: Buffarini, Goltz, Balerdi y Mas; Almendra, Gago; Espinoza o Tevez, Zarate y Cardona; Tevez o Benedetto.

De estos 10 jugadores hay seis que tienen chances de estar ante River y la mayor preocupación está en la defensa.

Por eso uno de los que tiene muchas chances de estar ante River es Buffarini. Algunos dicen que el ex San Lorenzo estaría en lugar de Jara, de floja actuación en el superclásico, otros allegados al Mellizo piensan que en vez de jugar de marcador de punta pueda hacerlo de volante reforzando la línea media para hacerla más combativa junto a Nández, Barrios y Pérez. Así, Jara seria el marcador de punta derecho.

También está la incógnita de quien puede reemplazar a Pavón, con un desgarro en el isquiotibial izquierdo es muy difícil que llegue al partido.

Si Boca juega con “doble 9”, Ábila y Bendetto, hay varias alternativas. Una es que juegue Villa y la otra es que ingrese un jugador que pueda arrancar de más atrás, y los nombres son tres: Tevez, Zárate y Cardona. Hasta se baraja jugar con un solo punta: Ramón Ábila. Boca vuelve a los entrenamientos hoy, a las 10, en Casa Amarilla