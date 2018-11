El fixture de la postemporada está listo

Este fin de semana se disputarán las semifinales de la Liga Argentina de Béisbol en Córdoba con la presencia de dos equipos salteños: Águilas e Infernales, las franquicias de Cachorros y Popeye, respectivamente.

Además, por la provincia de Córdoba se encuentran Falcons, por Dolphins, y Cóndores de Arias. La organización ya diagramó el fixture en los diamantes del camping San Martín y Dolphins.

Mañana comenzará la postemporada con Cóndores vs. Falcons, a partir de las 12. Luego, a las 15.30, jugarán Águilas vs. Infernales, en ese mismo estadio.

El sábado, Cóndores se enfrentará con Infernales, a las 12 en el camping San Martín y Falcons ante Águilas, 15.30, en Dolphins.

Finalmente, el domingo a las 15 Cóndores vs. Águilas, en el camping San Martín e Infernales vs. Falcons, en Dolphins.

Falcons, la franquicia de Dolphins, finalizó en el primer lugar y eligió a jugadores clave como Ely Itzurriaga y Víctor Larez, mientras que Cóndores (los representantes de Arias), se inclinaron por peloteros como Carlos parra y Luis González.

Águilas, el equipo que representa a Cachorros, solamente eligió a Omar Prieto, mientras que Infernales (la franquicia de Popeye y campeón defensor de la LAB), anotó a Leonardo Mota y Eduardo Rojas.

Los dos mejores de las semifinales jugarán la final del torneo, donde cualquiera de los participantes puede sorprender porque Falcons y Cóndores están intratables, pero Águilas remontó e Infernales es el campeón defensor.

La finalísima, en sede a confirmar, se llevará adelante los primeros días de diciembre y el campeón participará en la Serie Latinoamericana, una competencia que reúne anualmente a los equipos ganadores de las ligas profesionales de los países que integran la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional (ALBP). El torneo será en enero próximo en la localidad mexicana de Veracruz.